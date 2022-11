Pallanuoto, A1M: Quinto e Bogliasco ko, vincono Recco e Savona

Torna con la quarta giornata del girone d’andata l’A1 maschile e finalmente a ranghi compatti dopo le coppe europee.

La Pro Recco batte 7-4 l’AN Brescia alla Mompiano nella madre di tutte le partite.

Ritmi alti ma attacchi che sparano a salve ad inizio match: Tesanovic e Del Lungo fanno buona guardia su Di Somma e Loncar. Poi il botta e risposta in extraplayer tra Aicardi e Renzuto Iodice fissa l’1-1 dopo otto minuti di gioco.

Si riprende con la Pro Recco che accelera Younger, con una saetta dai sette metri, sigla il 2-1. Un superbo Tesanovic dice no al rigore tirato da Zalanki, ma poi capitola ancora su Younger (posizione cinque) per il 3-1. Del Lungo è attento sul tap-in di Dolce. E sul 3-1 per i Campioni d’Italia le squadre arrivano all’inversione di campo.

Ritmi alti anche nel terzo tempo. Iocchi Gratta si conquista il secondo rigore per i recchelini che cambiano tiratore, ma Tesanovic risponde di no anche a Cannella. L’AN Brescia fatica a trovare conclusioni facili. La Pro Recco vola sul 4-1 con lo scatenato Younger che questa volta trasforma il rigore preso da Aicardi su fallo di Gitto. Kharkov prova a sorprendere Del Lungo sul primo palo. Il digiuno dell’AN Brescia è interrotto dal poderoso alzo e tiro di Di Somma (4-2). Fondelli e Di Somma trasformano le rispettive superiorità numeriche e portano il punteggio sul 5-3 all’ultimo stop.

Si viaggia a marce alte nel quarto tempo. Nel giro di un amen vanno a segno Velotto (lato corto), Kharkov (extraplayer) e Younger (diagonale) per il 7-4 Recco a cinque minuti dal termine. Sugli scudi Del Lungo con un paio d’interventi prodigiosi su Dolce e Gianazza. Poi la Pro Recco non rischia più nulla: difende alta e fa scorrere i trenta secondi in attacco. Finisce 7-4 per i Campioni d’Italia.

A1 maschile

4^ giornata – sabato 12 novembre

De Akker Team-CN Posillipo 11-8

Telimar-Netafim Bogliasco 1951 18-13

Iren Genova Quinto-CC Ortigia 1928 8-11

Nuoto Catania-Anzio Waterpolis 8-11

Check Up Salerno-Distretti Ecologici Nuoto Roma 10-6

AN Brescia-Pro Recco 4-7 – trasmessa in diretta Waterpolo Channel

Pallanuoto Trieste-RN Savona 10-12