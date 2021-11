Pallanuoto, A1M: Pro Recco di scena in trasferta a Roma

Turno infrasettimanale di campionato per la Pro Recco che domani, alle 15, scenderà in vasca al Foro Italico per affrontare la Roma.

I biancocelesti, soli in vetta dopo lo stop dell’Ortigia, cercano l’ottavo successo consecutivo in serie A1.

Ampio turnover per mister Sukno che in vista del tour de force che aspetta la squadra fino a Natale darà spazio a tre giocatori del settore giovanile. La partita – a porte chiuse – sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Roma.

Arbitri dell’incontro saranno Vittorio Frauenfelder e Antonio Guarracino

Continua il duello dunque in cima alla classifcia con i liguri che vogliono riportare a casa il tricolore.