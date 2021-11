Genoa, aperta la prevendita per la sfida contro l’Udinese

Ha preso il via la prevendita dei biglietti per il settore ospiti per la partita con l’Udinese, valida per la 14ma giornata di campionato e in programma domenica 28 novembre (ore 12:30). I tagliandi sono reperibili online, al costo di 20 euro più diritti, sul circuito vendita sport.ticketone.it e nelle ricevitorie autorizzate. Il termine scade sabato alle ore 19. Per l’acquisto è obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità e, per l’accesso allo stadio, è necessario essere in possesso del Green pass. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Udine se sprovvisti di tagliando.