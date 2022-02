Pallanuoto, A1M: fuga Recco, Quinto pari salvezza

Il countdown si è concluso. Sabato 19 febbraio è ripartita la serie A1 maschile. Ripartito con una formula nuova, rivisitata a seguito del mese di sospensione dovuto al riacutizzarsi dei casi di positività da Covid-19 nei gruppi squadra e alla luce dello stravolgimento degli appuntamenti internazionali per la prossima estate: rinvio a luglio del prossimo anno dei mondiali di Fukuoka e inserimento del mondiale straordinario a Budapest dal 18 giugno al 3 luglio di quest’anno.

Round Scudetto. Il risultato a sorpresa lo firma la CC Ortigia che fuori casa ferma sul 9-9 i campioni d’Italia dell’AN Brescia. I rimpianti sono tutti dei biancoverdi avanti 7-5 a metà gara, 8-6 nel terzo e 9-7 fino a tre minuti dalla fine del match; poi la rimonta d’orgoglio dei lombardi che tornarno in scia con Renzuto Iodice e a quarantacinque secondi dalla conclsuione riequilibrano il punteggio con Christian Presciutti.

Senza problemi invece la Pro Recco che si impone 18-8 sulla RN Savona nel derby ligure. Match mai in discussione con i Campioni d’Europa, trascinati dalla quaterna di Nicholas Presciutti e da una super difesa che neutralizza nove azioni in inferiorità numerica su undici, già sul +8 (12-4) all’inversione di campo.

La Pallanuoto Trieste supera di misura 13-12 la Telimar al termine di un match vibrante e dal finale emozionante. I giuliani, infatti, dominano per gran parte del match, conducendo addirittura 12-7 in apertura di quarta frazione. Arriva poi la veemente reazione della squadra di Baldineti che torna in scia con due mini break: Irving e la doppietta di Basic portano il punteggio sul 12-10; successivamente Giliberti e Del Basso firmano il 13-12 a trenta secondi dal suono dell’ultima serena. Gli alabardati gestiscono bene però l’ultimo possesso palla e portano a casa tre punti preziosi.

Round Retrocessione. La Adr Nuoto Catania sconfigge 12-8 la Roma Nuoto. I giallorossi sempre sotto nel match e in svantaggio 10-5 dopo tre periodi di gioco, rientrano fino al 10-7 di Francesco Faraglia; in seguito l’allungo determinante dei siciliani con le reti di Torrisi e Russo (12-7). Finisce in pareggio 6-6 la partita tra l’Iren Genova Quinto e l’Anzio Waterpolis. Perfetto equilibrio fra le due squadre fino al quarto periodo quando i padroni di casa si portano sopra di due lunghezze (6-4) con Ravina e Nora. Gli ospiti rispondono con Casasola ed Agostini che consentono di rimettere il risultato in parità.

Formula. Le 14 squadre sono divise in due gironi, round scudetto e retrocessione, sulla base della classifica raggiunta al termine del girone di andata. Nel round scudetto, dopo la regular season, che si concluderà il 9 aprile, sono previste semifinali (1^-4^ e 2^-3^) e finali per l’assegnazione del titolo e nel round rerocessione, sempre al termine della regular season, l’ultima scenderà direttamente in serie A2, la terzultima e la penultima spareggeranno in caso di differenza punti inferiore a 9, altrimenti anche la penultima retrocederà subito. Il round scudetto è composto da Pro Recco, AN Brescia, Pallanuoto Trieste, Telimar, CC Ortigia, RN Savona e RN Salerno; il round retrocessione da Iren Genova Quinto, WP Milano Metanopoli, Anzio Waterpolis, CN Posillipo, Roma Nuoto, ADR Nuoto Catania e SS Lazio Nuoto. A maggio i playoff scudetto con semifinali e finali al meglio delle due partite su tre e l’eventuale spareggio salvezza.

A1 M Round scudetto – sabato 19 febbraio 1^ giornata

RN Savona-Pro Recco 8-18

AN Brescia-CC Ortigia 9-9

16.45 Pallanuoto Trieste-Telimar 13-12

Arbitri Castagnola e Colombo

Riposa RN Salerno

Classifica: Pro Recco 42, AN Brescia 34, Pallanuoto Trieste 32, CC Ortigia 29, Telimar 28, RN Savona 27, RN Salerno 18.

A1 M Round retrocessione – sabato 19 febbraio 1^ giornata

ADR Nuoto Catania-Roma Nuoto 12-8

Iren Genova Quinto-Anzio Waterpolis 6-6

sabato 12 marzo

20.00 Milano (Bocconi) WP Milano Metanopoli-CN Posillipo

Classifica: Iren Genova Quinto 19, Waterpolo Milano Metanopoli e Anzio Waterpolis 12, CN Posillipo e ADR Nuoto Catania 10, Roma Nuoto 7, Lazio Nuoto 1.