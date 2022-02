Venezia-Genoa, Blessin: Concentrazione e coraggio

Blessin presenta la sfida del suo Genoa contro il Venezia che sa di ultima spiaggia per la salvezza.

“Sappiamo che in una partita si può sbagliare ma sarà importante fare meno errori possibile. Servirà un atteggiamento positivo e dovremo giocarcela con fiducia e coraggio, due fattori importanti nel calcio”.

“Credo che punteranno a fare la loro partita ma sarà nostro dovere cercare di contrastarli per metterli in difficoltà – ha spiegato -. Siamo focalizzati su come vogliamo giocare noi ma anche consapevoli di cosa farà l’avversario e di fronte troveremo una formazione che ama schierarsi a specchio. Per questo dovremo essere flessibili e bravi a reagire alle diverse situazioni tattiche che si verranno a creare in campo”.

“Il fatto è che in questo tipo di gare, come l’ultima, ci vuole anche un po’ di fortuna per riuscire a conquistare i tre punti, ma la fortuna non viene a cercarti a casa, bisogna guadagnarsela e se non crei occasioni bisogna fare in modo di riuscirci- ha detto Blessin -.

L’importante sarà restare concentrati per tutti i novanta minuti, cercare di fare e dare sempre il massimo”. Il tecnico non si sbilancia sulle scelte tattiche. “Amiri? sta bene vedremo poi oggi. Al di là delle scelte sarà importante unire qualità e creatività in campo – ha concluso – perché quando riparti non devi farlo male altrimenti sprechi solo energie”