Pallanuoto, A1M: da stasera il via alle finali play off e play out

Scattano il 16 maggio le finali playoff e playout di pallanuoto. In una settimana si definisce la classifica dalla prima all’ottava posizione, si assegna il titolo del campionato di serie A1 maschile numero 104 e si conosce il nome dell’ultima squadra che conserverà la permanenza nella massima serie anche il prossimo anno. Cinque finali, altrettante sfide spettacolari al meglio delle due vittorie su tre partite, che concludono una stagione tornata finalmente alla normalità, dopo le ultime condizionate fortemente dalla pandemia.

La finale scudetto, che sarà trasmessa sempre in diretta su Rai Sport +HD, vedrà di fronte per la dodicesima volta consecutiva Pro Recco e AN Brescia. Si parte, alle 18.30, in casa dei campioni d’Italia e d’Europa che in semifinale hanno eliminato la Telimar; i lombardi invece si sono sbarazzati, con qualche patema in pù soprattutto nel match d’andata, dell’Ortigia 1928. Proprio le due squadre siciliane si sfidano nella finale per il terzo posto. In quella per il quinto e il settimo, inevece, sono opposte Pallanuoto Trieste-RN Savona (gara1 sabato 20 maggio) e Iren Genova Quinto-CN Posillipo.

La salvezza, invece, è affare di Anzio Waterpolis e Check UP RN Salerno che provano ad evitare la retrocessione in A2, dopo quella del Bogliasco 1951 che ha chiuso all’ultimo posto la regular season.

Finali playoff

1° posto

Gara 1 – martedì 16 maggio

18.30 Pro Recco-AN Brescia – in diretta su Rai Sport +HD

Arbitri: Clombo e Calabrò

Gara 2 – sabato 20 maggio

18.45 AN Brescia-Pro Recco – in diretta su Rai Sport +HD

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

21.00 Pro Recco-AN Brescia – in diretta su Rai Sport +HD

3° posto

Gara 1 – martedì 16 maggio

15.00 CC Ortigia 1928-Telimar

Arbitri: Paoletti e Ricciotti

Gara 2 – sabato 20 maggio

18.30 Telimar-CC Ortigia 1928

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

15.00 CC Ortigia 1928-Telimar

5° posto

Gara 1 – sabato 20 maggio

18.45 Pallanuoto Trieste-RN Savona

Arbitri: Petronilli e Schiavo

Gara 2 – mercoledì 24 maggio

19.00 RN Savona-Pallanuoto Trieste

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

18.45 Pallanuoto Trieste-RN Savona

7° posto

Gara 1 – martedì 16 maggio

21.00 Iren Genova Quinto-Circolo Nautico Posillipo

Arbitri: L. Bianco e Romolini

Gara 2 – sabato 20 maggio

15.00 Circolo Nautico Posillipo-Iren Genova Quinto

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

19.00 Iren Genova Quinto-Circolo Nautico Posillipo

Finale Playout

Gara 1 – martedì 16 maggio

20.00 Anzio Waterpolis-Check UP RN Salerno

Arbitri: D’Antoni e Carmignani

Gara 2 – sabato 20 maggio

18.30 Check UP RN Salerno-Anzio Waterpolis

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

19.30 Anzio Waterpolis-Check UP RN Salerno

Albo d’oro: dal 1911/12 al 1914 Genova; non disputato fino al 1918; 1918/19 Genova, 1919/20 RN Milano, 1920/21 e 1921/22 Andrea Doria, 1922/23 Sportiva Sturla, dal 1924/25 al 1928 Andrea Doria, 1928/29 Triestina, 1929/30 e 1930/31 Andrea Doria, 1931/32 RN Milano, 1932/33 e 1933/34 RN Florentia, 1934/35 RN Camogli, dal 1935/36 al 1938 RN Florentia, 1938/39 RN Napoli, 1939/40 RN Florentia, 1940/41 e 1941/42 Guf RN Napoli, 1945/46 RN Camogli, 1946/47 Can. Olona, 1947/48 RN Florentia, 1948/49 e 1949/50 RN Napoli, 1950/51 Can. Napoli, 1951/52 e 1952/53 RN Camogli, 1953/54 Roma, 1954/55 RN Camogli, 1955/56 Lazio, 1956/57 RN Camogli, 1957/58 Can. Napoli, 1958/59 al 1962 Pro Recco, 1962/63 Canottieri Napoli, 1963/64 al 1972 Pro Recco, 1972/73 Can. Napoli, 1973/74 Pro Recco, 1974/75 Can. Napoli, 1975/76 RN Florentia, 1976/77 Can. Napoli, 1977/78 Pro Recco, 1978/79 Can. Napoli, 1979/80 RN Florentia, 1980/81 RN Bogliasco, dal 1981/82 al 1984 Pro Recco, 1984/85 e 1985/86 Posillipo, 1986/87 Pescara, 1987/88 e 1988/89 Posillipo, 1989/90 Canottieri Napoli, 1990/91 RN Savona, 1991/92 RN Savona, dal 1992/93 al 1996 Posillipo, 1996/97 e 1997/98 Pescara, 1998/99 Roma, 1999/2000 e 2000/01 Posillipo, 2001/02 Pro Recco, 2002/03 Brescia, 2003/04 Posillipo, 2004/05 RN Savona, dal 2006 al 2019 Pro Recco; 2019/2020 non assegnato, 2020/21 AN Brescia, 2021/22 Pro Recco

Ultime 11 finali scudetto

2009-10 (playoff) Savona-Pro Recco 0-3

2010-11 (playoff) Pro Recco-Savona 2-1

2011-12 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-0

2012-13 (playoff) Brescia-Pro Recco 0-2

2013-14 (playoff) Pro Recco-Brescia 2-1

2014-15 (playoff) Pro Recco-Brescia 3-0

2015-16 (final six) Pro Recco-Brescia 6-4

2016-17 (final six) Pro Recco-Brescia 13-6

2017-18 (final six) Pro Recco-Brescia 8-5

2018-19 (final six) Brescia-Pro Recco 10-11

2020-21 (playoff) AN Brescia-Pro Recco 3-1

2021-22 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-1