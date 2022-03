Pallanuoto, A1F: pesante ko per il Bogliasco contro l’Orizzonte

Nel campionato di Serie A1 femminile si gioca in tutti i campi. Alla Vassallo di Bogliasco tutto facile per L’Ekipe Orizzonte che supera 22-10 il Bogliasco 1951 e conquista l’ottava vittoria stagionale.

Con otto giocatrici di movimento andate a segno, le catanesi, già nei primi minuti di gioco, indirizzano l’incontro portandosi avanti 6-3. Poi spezzano defintivamente la gara con un break di otto gol (14-3) tra la seconda e la terza frazione. Le liguri faticano a tenere il ritmo delle avversarie nonostante Millo sia stata la seconda miglior realizzatrice della partita con cinque gol, dietro solamente a Marletta (Orizzonte), autrice di una sestina. Negli ultimi minuti le ragazze di Martina Miceli incrementano il vantaggio con Bettini, ancora Marletta e Viacava che fissa il risultato.

Alla piscina Bianchi di Trieste, la Rari Nantes Florentia riesce a spuntarla per 12-9 nella partita contro la Pallanuoto Trieste, che fatica a rimanere a contatto delle avversarie ma riesce a risalire con i gol di Abla e Riccioli nei primi 90 secondi del quarto tempo. Era sotto 8-3 all’inizio della terza frazione. Raggiunte sull’8-8 le gigliate rispondono con un controbreak di 4-0 siglato da Nesti, Vittori, Lepore e Giachi e rimettono al sicuro il risultato. Cergol, ad un secondo dalla fine, realizza il terzo gol personale ma non rende meno amara la sconfitta.

Al Passetto di Ancona agevole vittoria della capolista SIS Roma sulla Vela Nuoto Ancona, che paga lo 0/7 nelle azioni in superiorità numerica. La Roma si impone 19-4 trascinata dalle sette reti di Avegno e dalla quaterna di Cocchiere, la formazione di coach Capanna è avanti 6-1 all’inizio della seconda frazione. Riccio e Quattrini accorciano le distanze per le padroni di casa, ma un controbreak di 4-0 consente di riallungare 10-3 a metà gara. Quattrini apre le marcature nel terzo periodo, poi le romane mantengono la propria porta inviolata fino al termine dell’incontro con Avegno che sigla l’ultimo gol.

Alla piscina del Plebiscito, con una determinante rimonta, il Padova fa suo 12-9 il derby veneto contro la Vetrocar Verona. La squadra dell’ex cottì azzurro Paolo Zizza è avanti 6-2 nel secondo tempo e 7-6 all’inizio del terzo. Poi il decisivo break della formazione di Posterivo con Dario (doppietta), Casson e Gottardo, permette di conquistare il vantaggio (10-7) a metà del terzo periodo. Per le ospiti Sbruzzi e Altamura provano il tutto per tutto, ma la doppietta di Barzon (cinquina) nei minuti finali chiude defintivamente la gara.

Nella piscina Pia Grande di Monza, l’NC Milano supera 12-10 nel derby lombardo la Como Nuoto Recoaro e conquista la prima vittoria stagionale. Sempre avanti nel punteggio, non abbassa l’attenzione contenendo tutti i tentativi di rimonta delle avversarie. In vantaggio fin dall’inizio, le milanesi sono avanti prima 5-3, poi 9-7 a fine terzo periodo. Le comasche più volte a -1 non riescono mai nell’aggancio decisivo. Brividi nel finale con Bianca Romanò che firma il 10-11 a circa quattro minuti dalla sirena e riaccende le speranze di Como, ma Di Lernia con una rete in superiorità numerica sigla il decisivo +2 che blinda il successo milanese.

A1 F – 14 giornata, sabato 5 marzo

Bogliasco 1951-L’Ekipe Orizzonte 10-22

Pallanuoto Trieste-RN Florentia 9-12

Vela Nuoto Ancona-SIS Roma 4-19

Plebiscito Padova-Vetrocar CSS Verona 12-9

Como Nuoto Recoaro-NC Milano 10-12