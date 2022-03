Pallanuoto, A1F: il programma della quattordicesima giornata

Il programma del campionato di serie A1 femminile del week end che si sta aprendo.

La settimana prossima e la prossima ancora sono in programma le finali della Coppa Italia UnipolSai maschile e femminile. I campionati si fermeranno per un turno. La Final Eight di Coppa Italia maschile si disputa ad Albaro dall’11 al 13 marzo, la Final Six di Coppa Italia femminile è prevista al Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia dal 18 al 20 marzo.

A1 F – 14 giornata, sabato 5 marzo

14.00 Bogliasco (Vassallo) Bogliasco 1951-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri Pinato e Piano

15.00 Trieste (Bianchi) Pallanuoto Trieste-RN Florentia

Arbitri Navarra e Petrini

17.00 Ancona (Passetto) Vela Nuoto Ancona-SIS Roma

Arbitri Alessandroni e Roberti Vittory

18.00 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Vetrocar Verona

Arbitri Brasiliano e Bensaia

19.30 Monza (Pia Grande) Como Nuoto Recoaro-NC Milano

Arbitri Zedda e Fusco