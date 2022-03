Partita dal Rally Il Ciocco la stagione di Fabio Andolfi

E’ iniziata dal Rally Il Ciocco l’avventura della Liguria nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2022 con Fabio Andolfi alla guida della R5 Evo di Primocanale Motori. Un progetto interamente ligure, con un pilota locale supportato da aziende che sono vere e proprie eccellenze del territorio regionale. Omp, Bell e Zeronoise che fanno parte al gruppo Racing Force, da poco quotato in borsa, più il supporto di Michelin per la fornitura delle gomme sono i partner tecnici per la stagione del pilota di Primocanale Motori.

A pochi giorni dalla presentazione di Terrazza Colombo alla quale hanno partecipato il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore regionale allo sport Simona Ferro ed il vice presidente del consiglio regionale Armando Sanna, è arrivato il momento di confrontarsi con gli avversari sulle prove speciali toscane che aprono il campionato come da tradizione.

Andolfi è partito con il piede giusto già dallo shakedown, in cui ha realizzato il miglior tempo mostrando un ottimo feeling con la nuova vettura e con il navigatore Manuel Fenoli. Sulla prima prova speciale, la breve Sassorosso, è arrivato un quinto tempo per il savonese, ma a solo un secondo e mezzo dal leader Crugnola. L’equipaggio di Primocanale Motori ha poi staccato un ottimo secondo tempo sulla PS2 dietro a Crugnola, mentre nella terza prova ha chiuso al decimo posto. Alla fine della giornata Fabio si trova in nona posizione assoluta, ma in piena lotta con gli avversari e sulle prove speciali di domani potrà sicuramente recuperare parecchio terreno.

La seconda giornata di gara prevede nove prove speciali, a partire dalle 9:19, per poi terminare alle 17 sul palco di arrivo del Ciocco.