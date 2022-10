Pallacanestro Sestri: espugnata Loano in Serie C

Ottimo esordio per la Pallacanestro Sestri, capace di espugnare alla prima Serie C Silver il PalaGarassini di Loano contro i padroni di casa. Primi due punti in campionato dunque per gli uomini guidati da Coach Guida.

Seagulls subito protagonisti, fin da un primo quarto caratterizzato da un approccio alla partita importante, con grande intensità difensiva e con ottime percentuali al tiro. Se la prima frazione si chiude sul 6-26, il vantaggio rimane costante anche all’intervallo lungo. Nel secondo quarto i loanesi rientrano sì nel punteggio, con però i sestresi che riescono comunque a mantenere le distanze. Accelerazione importante al rientro dagli spogliatoi, con il punteggio che si fissa sul +32 a fine terzo quarto. Quarto periodo di amministrazione per i Gabbiani, che chiudono così la sfida sul 44-77.

Questo il commento di Coach Guida: «Era importante iniziare bene e abbiamo dimostrato che abbiamo grosse potenzialità. Attraverso la qualità degli allenamenti dobbiamo arrivare nell’arco delle settimane a fare prestazioni sempre più convincenti. Siamo stati bravi con tutto il gruppo coinvolto, distribuendo minuti a tutto il roster. Rompere il ghiaccio era importante ma ora dobbiamo confermarci perché nulla è scontato. Complimenti agli avversari che hanno giocato una partita dignitosa da neopromossa».

BASKET LOANO vs PALLACANESTRO SESTRI 44-77 (6-26; 20-40; 31-63)

BASKET LOANO: Giusto Bellando 2, Fumagalli, Volpi, Giromini 2, Tassara 10, Vaccarezza 3, Bornia 7, Patrone, Berra 3, Bussone 18, Xhafa. Coach: Taverna.

PALLACANESTRO SESTRI: Cavallaro 18, Zerbino, Muzzì 9, Fazio 14, Massabò, Pintus 12, Gallo 8, Barnini 6, Khelifi 10, Capittini. Coach: Guida. Assistenti: Calvia e Milo.