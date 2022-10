Torna il 6 ottobre “Genova Start”, la notte bianca delle gallerie d’arte genovesi

GENOVA – La nuova visione estetica come propulsore dell’arte moderna e contemporanea. Dopo il successo della passata edizione “Genova Start”, la notte bianca delle gallerie d’arte genovesi, riparte giovedì 6 ottobre dalle ore 18 fino alle 24 con un opening comune straordinario. La rassegna, che anche quest’anno vede protagoniste le principali gallerie d’arte moderna e contemporanea della città, ritorna nella settimana che precede i Rolli Days dopo aver fatto registrare il pieno di visitatori nel 2021 (oltre 5 mila presenze) e conquistato dirette televisive per far scoprire alla città nuove prospettive sul contemporaneo passeggiando tra i luoghi espositivi che animano la scena artistica genovese.

Venti saranno le gallerie che apriranno le rispettive porte al pubblico per altrettante inaugurazioni, tra quadri, sculture, fotografie, performance ed eventi multimediali, con l’obiettivo di illuminare la bellezza dell’arte nel cuore della città e dare nuovo impulso alla nuova stagione espositiva. «Start è ormai un appuntamento che i genovesi aspettano da un anno all’altro – spiega Chico Schoen, gallerista e portavoce della rassegna –. Anche per chi abitualmente non frequenta le gallerie perché offre all’osservatore un percorso attraverso il centro storico che ogni anno si rinnova negli spazi e nei contenuti, dando voce al bisogno di novità e alla passione per l’arte che è dentro ciascuno di noi».

Ecco le gallerie che, in un percorso snodato tra caruggi e palazzi storici, parteciperanno all’edizione 2022: ABC Arte, Capoverso Arte Contemporanea, Canessa 11, Ellequadro Documenti AC, Etherea Art Gallery, Il Vicolo, Lazzaro, Leonardi V-Idea, Galleria Arte Studio – Il Basilisco Galleria d’Arte, Stella Rouskova Gallery, Stupendo BF Gallery e Willy Montini, Galleria San Lorenzo Al Ducale, Galleria Daltoquadro, Guidi Galleria d’Arte Contemporanea, Guidi&Schoen, Pinksummer, Sharevolution, Studio Rossetti Arte Contemporanea, Spazio Unimedia contemporary art, VisionQuest 4rosso

“Genova Start” 2022 è un evento patrocinato dal Comune di Genova.

Di seguito l’elenco completo delle gallerie d’arte partecipanti con le rispettive esposizioni:

ABC-ARTE

Via XX Settembre 11/A

+39 010 8683884

info@abc-arte.com

www.abc-arte.com

mar-sab 09:30-13:30/14:30-18:30

Zoe Williams. Capital Vice

a cura di Luca Bochicchio, con il contributo critico di Caterina Avataneo

Il 23 settembre ABC-ARTE ha inaugurato la prima personale dell’artista londinese e riconosciuta internazionalmente, Zoe Williams (Salisbury 1983). Zoe Williams è arrivata ad Albisola all’inizio di giugno 2022 per trascorrere un periodo di residenza artistica nella manifattura ceramica Studio Ernan Design, dove ha realizzato il corpus di

–

CAPOVERSO ARTE CONTEMPORANEA

Piazza San Matteo 16/A

+39 340 6711304

arste@hotmail.it

www.galleriacapoverso.com

mar-sab 16:30-19:30 e su appuntamento

Aurelio Carminati

La fabbrica dei sogni

La Galleria Capoverso, in occasione del decennale (2012-2022) della scomparsa del grande artista Aurelio Caminati, gli dedica parsa del grande artista Aurelio Caminati, gli dedica una mostra personale curata da Fulvio Magurno.

–

CASANA11

Vico della Casana 11R

+39 348 4888625 / +39 347 4222218

casana11.ge@gmail.com

www.casana11gallery.com

mar-sab 10:00-13:00/16:00-19:00

Il Mare Sottosopra

Il 6 ottobre 2022 in occasione della notte bianca Start 2022, l’Associazione Artistica Casana 11 presenterà la mostra collettiva “Il Mare sottosopra”. Vari artisti rappresenteranno il mare, dove la superficie ha quel ruolo che per Alice era il famoso specchio. Un sottile confine che separa due mondi tanto vicini, quanto lontani.

–

ELLEQUADRO DOCUMENTI A.C.@LETERRAZZEDELDUCALE

Palazzo Ducale-Piazza Matteotti 5 Le Terrazze del Ducale

+39 010 5534171 +39 348 3358530

ellequadro@me.com

www.ellequadro.com mar-dom 12:00-22:00

L’Acqua e Noi

Nato in Abruzzo, terra di mare, Danilo Susi è sempre stato attratto dall’acqua, elemento naturale e misterioso. Presente ad ARTOUR-O a Firenze, Malta e Rotondella per Matera Capitale della Cultura, è ora a Genova con la sua ultima ricerca che rivela le sfaccettature dello spirito umano attraverso i molteplici significati dell’acqua.

–

ETHEREA ART GALLERY

Palazzo Ducale-Piazza Matteotti 9

+39 347 930 0692

info@ethereaartgallery.it

www.ethereaartgallery.it

tutti i giorni 16:00-19:00

Ask me why

Video art by young artists Paula Buchta and Matteo Just, Silvia Mantellini, Mara Palena and Jessamine-Bliss Bell Mattia Trabalzaore 18.30 ore 21.00 performance sonora live di Matteo Just

–

GALLERIA D’ARTE IL VICOLO

Salita Pollaiuoli 23R – 37R

+39 010 2467717

info@galleriailvicolo.it

www.galleriailvicolo.it

mar-sab 9:30-12:30/16:00-19:00

Vicolo Tre / The rabbit is on the table

Vicolo Uno / Alf Gaudenzi pop up store

Al Vicolo Tre la mostra The rabbit is on the table presenta un’ampia selezione di disegni su carta dell’artista Mirko Baricchi. I soggetti compongono una sorta di abbecedario contemporaneo che ci riporta al mondo della scuola e dell’infanzia. Al Vicolo Uno il POP UP STORE dedicato all’artista futurista Alf Gaudenzi, fondatore della galleria.

–

LAZZARO GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA

Salita all’Arcivescovato 5R

Piazza san Matteo 17

+39 010 2364504 +39 339 1942802

info@lazzarogallery.it

mlaura.bonifazi@gmail.com

www.lazzarogallery.it

mar-sab 15:00-23:00

FLAVIO DI RENZO in equilibrio sul confine | più

Due progetti del giovane artista multidisciplinare abruzzese, diversi per identità ed approccio, accomunati da un’estetica sorprendente e da una coraggiosa indagine multilivello. Attraverso l’uso della Realtà Aumentata, l’opera materiale viene tradotta in una dimensione “in divenire”. Un viaggio fra stasi ed impulso in quel punto amorfo e sospeso in cui risiede l’equilibrio.

–

LEONARDI V-IDEA

Vico San Giorgio 2

+39 340 4732497

gianpangrazio@yahoo.it

archivioleonardividea@gmail.com mar-sab 16:30-19:00

In memoria di Rosa Leonardi nel ventennale della sua scomparsa

L’amore per l’arte contemporanea senza confini, nelle sue molteplici declinazioni espressive, purché connotata da ricerca, sperimentazione, onestà intellettuale e un forte impegno esistenziale. Una selezione ragionata dal suo archivio.

–

GALLERIA ARTE STUDIO – GALLERIA IL BASILISCO

Piazzetta San Giovanni il Vecchio 2

info@galleriartestudio.it

+39 339 8169715

IS: galleria_arte_studio

silviailbasilisco@gmail.com

+39 340 1687076

www.ilbasilisco.info

mar-sab 10:00-12:30/15:30-19:00 lunedì 15:30-19:00

“Pop Start” di Fabrizio Longo

“Quotidianità” di Anna Martin

Anna Martin e Fabrizio Longo con le loro personali aprono la stagione espositiva di Galleria Arte Studio e il Basilisco. Con “Pop Start” Longo propone una serie di opere uniche ispirate alla Dollar Art, una delle ultime tendenze dell’Arte Contemporanea “Quotidianità” di Anna Martin presenta una serie di sculture inedite dove i protagonisti siamo noi: una coppia in macchina, un nonno su una panchina, una bambina su uno scoglio.

–

STELLA ROUSKOVA GALLERY

Vico di San Matteo 12R

+39 339 7120 465

mar-ven 11:00-19:00 sab 10:00-12:00 e su appuntamento

Frédérique NALBANDIAN I Solastalgie

Frédérique Nalbandian lavora con la materia, la scolpisce, la modifica, la trasforma e la crea. Le sue opere si evolvono costantemente in base alle condizioni atmosferiche, ai materiali scelti e ai volumi manipolati. Ed è in questo movimento lento e costante che percepiamo l’essenza dell’essere umano, la relazione tra il corpo e il mondo – il mondo sensibile e il mondo dell’espressione.

–

STUPENDO a space for art storytellers BF GALLERY e WILLY MONTINI

Vico della Casana 49R (ingresso anche da Vico Falamonica)

+39 348 0114081

genova@stupendo.it

montwilly@gmail.com

mar-sab 10:00-13:00/16:00-19:00 » dom-lun su appuntamento

Nessuno sa cosa sia DADA, Fluxus… and more

DUCHAMP, PICABIA, BEUYS, CHIARI, SPOERRI, BEN, PANICHELLA e molti altri per raccontare il flusso ininterrotto dell’arte che, secondo noi di STUPENDO Gallery, è sempre contemporanea. Disse una volta Bob WATTS: “La cosa più importante riguardo a Fluxus è che nessuno sa cosa sia”.

–

GALLERIA SAN LORENZO AL DUCALE

Palazzo Ducale-Cortile Minore 60R

+39 010 587980

info@galleriasanlorenzo.com

www.galleriasanlorenzo.com

mar-dom 10:00-19:30

La poesia dell’acquerello

In mostra acquerelli di Patrizia Abbondanza, Roberto Boero, Gian Marco Crovetto, Sergio Fedriani, Attilio Mangini, Carlo N. Winderling. L’esposizione offrirà una selezione di opere eseguite con questa difficile tecnica che non permette errori o correzioni ma, al tempo stesso, offre infinite possibilità di rappresentazione attraverso la magica e poetica trasparenza del colore.

–

GALLERIA DALTOQUADRO

Vico della Casana 22a

+39 327 3254167

daltroquadro@gmail.com

www.daltroquadro.com

mar-sab 10:30-19:30

Tutto è sottile

Negli 88 anni di vita di Turi Sottile le sole due costanti sono state, forse, la curiosità e lo spregio della retorica. A quattro decenni dall’ultima volta Genova ospiterà di nuovo un frammento del suo mondo. Nel piccolo spazio della Galleria proveremo a far almeno intuire la profondità della sua arte. Non sarà semplice: d’altronde Tutto è Sottile

–

GUIDI&SCHOEN

Piazza Dei Garibaldi 18R

+39 010 2530557

info@guidieschoen.com

www.guidieschoen.com

mar-sab 10:00-12:30/15:00-18:30

Corrado Zeni – Ladro e bugiardo

Dietro le quinte – Fotografi italiani dell’epoca del boom

L’artista genovese Corrado Zeni presenta un nuovo ciclo di dipinti che raccontano la realtà utilizzando immagini rubate sulla rete e filtrate attraverso la pittura. Contemporaneamente nel basement 30 fotografie vintage ripercorrono l’epopea del cinema italiano degli anni ’60 visto da dietro l’obiettivo di fotografi come Secchiaroli e Praturlon

–

PINKSUMMER

Palazzo Ducale-Piazza Matteotti 28R

39 010 2543762

info@pinksummer.com

www.pinksummer.com

mar-ven 15:00-19:30 sab 15:00-19:00

Koo Jeong A – Stars above the tree

SS (Seven Stars) sono gli acrilici su tela di lino che Koo Jeong A presenta per la sua personale da Pinksummer: le stelle sono il soggetto per esplorare lo spazio, il mondo, l’universo. Lo spazio in relazione con l’architettura dell’immaginario. Il mondo in relazione alla profondità della Terra. L’universo in relazione alla dimensione N.

–

GUIDI GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA

Via David Chiossone 19R

+39 010 2474307 +39 346 0904291

info@galleriaguidi.com

www.galleriaguidi.com

mar-sab 10:00-12:30/16:00-19:00 o su appuntamento

FORMA 1 -Più UNO-

Opere di: Accardi, Consagra, Dorazio, Perilli, Sanfilippo, Turcato, Più UNO Madalena Negrone. L’arte astratta del movimento Forma 1, fondato in Italia nel 1947, rappresenta una pagina fondamentale della storia dell’arte del Novecento. Le opere degli artisti presentati in galleria spaziano dagli anni ’60 agli anni ‘90. Più UNO l’ energia delle opere dell’ artista contemporanea Madalena Negrone

–

SHAREVOLUTION CONTEMPORARY ART

Piazza San Matteo 17/5

+39 338 3027883

chiara.pinardi@libero.it

www.sharevolution.it

mer-sab 16:00-19:00 o su appuntamento

QUANTUM Processi – Aura

La mostra QUANTUM Processi – Aura presenta una selezione di opere dell’artista svizzera Teres Wydler, la quale indaga il rapporto tra natura e cultura, arte e scienza. Nel suo modus operandi l’artista mette a confronto l’Artificio di processi, innescati dall’uomo tecnologico e massmediatico odierno, con la traccia di una Natura in via di mutazione.

–

STUDIO ROSSETTI ARTE CONTEMPORANEA

Piazza Invrea 5/B

+39 010 2758785

www.spaziounimedia.com

info@spaziounimedia.com

mar-sab 16:00-19:30

Andrea Savazzi: MELTING POINT

Antico e moderno, decadimento e rnascita, natura e urbanizzazione. Questi i temi delle opere esposte in mostra. I vasti ambienti rappresentati dall’artista sono costruzioni che appartengono ad un passato che si interfaccia con la modernità, lascia spazio ad altre manifestazioni e rivive grazie all’espressione vivace della natura e della street art contemporanea

–

SPAZIOUNIMEDIA CONTEMPORARY ART

Piazza Invrea 5/B

+39 010 2758785

www.spaziounimedia.com

info@spaziounimedia.com

mar-sab 16:00-19:30

BEN SLEEUWENHOEK – Everything looks perfect a cura di Andrea B. Del Guercio

Tutto appare perfetto: ogni foglio compiuto, ogni pagina ed ogni libro completati, così che la precisione non appare un condizionamento e il rigore un limite, e il tempo diventa una bolla di creatività in continua auto-trasformazione. Ben Sleeuwenhoek sceglie di soffermarsi e di dedicarsi alla presenza del sonaglio dorato, costruendo intorno ad esso una realtà cromatica accesa, e diremmo “sonora”.

–

VISIONQUEST 4ROSSO

Piazza Invrea 4R

+39 010 2464203 +39 335 6195394

info@visionquest.it

www.visionquest.it

mar-sab 15:00-19:00 o su appuntamento

Francesca Galliani: INCROLLABILE

Dall’archivio di Francesca Galliani emergono opere uniche nella quale la combinazione di volti e corpi – solo apparentemente di genere non ambiguo – manifestano la tensione emotiva espressa dalla seduzione e tenerezza, dalla introspezione, e sfida, forza e trionfo.

