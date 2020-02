P.A. Croce Rossa Rivarolese inaugura i nuovi mezzi sociali

Il 14 marzo, 4 Ambulanze di Soccorso e 3 Veicoli per trasporto Disabili, che andranno ad incrementare la flotta in forza al nostro Sodalizio per essere sempre più vicini ai cittadini

Queste le parole del nostro Presidente Riccardo Repetto (uno dei più giovani della Liguria) che da diversi anni guida la Croce Rosa Rivarolese: “Ogni giorno aumentano sempre di più le difficoltà, le normative si fanno sempre più stringenti, e per restare al passo con i tempi è obbligatorio dotarsi di veicoli sempre più all’avanguardia, con un’attenzione speciale alla sicurezza, ad esempio i veicoli di nuova immatricolazione, sia le ambulanze che i mezzi per trasporto disabili, sono Omologati e Certificati secondo le più stringenti normative europee, come la EN 1789:2014 per quanto riguarda i veicoli di soccorso. Dobbiamo pensare come una azienda, e come una azienda dobbiamo investire in innovazione e sicurezza.

Per questi mezzi dobbiamo ringraziare molti donatori, che si sono profondamente prodigati nell’aiutarci: Il comitato “Quelli del Ponte Morandi” che ha contribuito all’acquisto del nuovo Volkswagen Crafter, e lascelta della data del 14 non è casuale, ma in ricordo delle vittime del crollo della tragedia che ha colpito la nostra città.

Grazie ad un’altra donazione proveniente da un lascito abbiamo ricevuto il Fiat Ducato ed un Fiat Doblò trasporto disabili.

Un altro Doblò trasporto disabili è stato acquistato grazie al Lions Club Genova Sampierdarena, con cui da anni abbiamo una stretta collaborazione e un legame di profonda amicizia e in parte grazie ad un lascito in ricordo di Luciano Cartesegna, a cui vanno i nostri infiniti ringraziamenti.

I restanti mezzi, 2 Ambulanze (un Fiat Ducato ed un Renault Trafic) usate e un Doblò trasporto disabili nuovo sono stati acquistati con le forze della nostra Associazione, grazie al lavoro di Volontari, Dipendenti e Soci.

Un importante traguardo per l’attuale Consiglio di Amministrazione e per la Direzione dei Servizi, formate da persone che da anni vivono con forza e slancio il mondo del Volontariato e delle Pubbliche Assistenze.

La nostra Associazione, nata a Rivarolo 115 anni fa, conta oggi oltre 100 Volontari attivi, 16 dipendenti e 13 mezzi operativi, con oltre 250 interventi di 118 al mese, circa 1.600 servizi ordinari e 20.000 km mensili percorsi.