Osteopsis Ovata, fase di allerta in Liguria ma nessun pericolo

Un po’ in tutta a Liguria si è verificata la “fioritura” dell’alga Osteopsis Ovata.

Si tratta di un’alga potenzialmente tossica. Per il momento si tratta di una fase di allerta e non ci sarebbe alcun rischio per la salute e la balneazione.

“In coerenza con quanto previsto dal decreto regionale DD 2089 del 28/03/2023 allegato 4 (in riferimento al D.lgs.116/08 Art.12 e Decreto 30/03/2010 Art.3) e in seguito agli accertamenti effettuati per il monitoraggio dell’alga Osteopsis Ovata – si legge in una nota di Arpa – si comunica che a causa delle attuali condizioni meteo marine che hanno prodotto un abbondante fioritura algale, siamo entrati in fase di allerta.

Si informa la popolazione che a causa della fioritura, in alcuni casi si verificano degli effetti temporanei e rapidamente reversibili sull’uomo causati dal contatto e dall’inalazione dell’aerosol marino che possono interessare le prime vie respiratorie.

Per questo Arpal da giugno a settembre ogni quindici giorni, esegue il monitoraggio dell’Ostreopsis ovata su 16 aree.

Ostreopsis ovata, si trova prevalentemente in acqua poco profonda, con basso ricambio idrico, ad esempio, in presenza di strutture antierosione, fondo roccioso-ciottoloso e presenza di macroalghe.

Maggiori informazioni e i dati di monitoraggio sono reperibili sul sito di ARPAL QUI