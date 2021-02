Ore 6.45: Caligo, la nebbia dal mare avvolge ancora Recco e Camogli | Fotonotizia

Alle 6:45 di oggi sulla costa genovese è spuntato il sole. Tuttavia Caligo, la nebbia dal mare, ha avvolto ancora la costa di Recco e Camogli.

Ieri sera a Genova sono rimaste bloccate tre navi, che non sono riuscite a entrare in porto per la scarsa visibilità. Sirene suonate incessantemente a cadenza regolare. In particolare da un mercantile fermo in rada, la portacontainer Ningbo Express della Hapag Lloyd battente bandiera tedesca.

Spettacolare: la nebbia in riviera sul mare | Fotogallery

Buonanotte dalla Transilvania | Fotogallery di Genova e dintorni con la nebbia

La bruma che viene dal mare a Genova | Fotonotizia

Genova va a fuoco, ma no! E’ solo nebbia. Diverse chiamate ai vigili del Fuoco