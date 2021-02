La bruma che viene dal mare a Genova | Fotonotizia

Nella zona di Boccadasse, in particolare in via Felice Cavallotti, a Genova Albaro, ma anche in altre parti di Genova come Nervi che si trovano di fronte al mare, è apparsa, improvvisa, una spessa coltre di nebbia che ha trasformato la zona vicino al mare in un paesaggio surreale che assomiglia molto alla pianura padana.

Mentre le navi in entrata in porto stanno suonando.

Naturalmente si tratta di un fenomeno meteorologico momentaneo che si genera quando una nube fredda arriva a contatto col suolo o con una distesa d’acqua come un lago, un fiume, il mare o una zona umida.

Aggiornament: segnalata anche la presenza di nebbia nella zona di Sampierdarena.

