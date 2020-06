Ore 18, in Italia 60 morti (33.475): incremento in calo. Malati: 708 in meno di ieri

Sono 33.475 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 60. Domenica l’incremento era stato di 75.

In Lombardia si sono registrati 19 decessi. Veneto, Marche, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata hanno fatto registrare zero decessi.

Sono 41.367 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 708. Domenica il decremento era stato di 1.616.

Sono 158.355 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 848. Domenica l’incremento era stato di 1.874.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 233.197.

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dalla Protezione civile nazionale.

Ore 18, in Italia 75 morti (33.415): incremento in netto calo. Malati: 1616 in meno di ieri

Dai dati della protezione civile nazionale è anche emerso che sono 424 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (11 in meno di ieri). Di questi, 167 sono in Lombardia (3 in meno di ieri).

I malati ricoverati con sintomi sono invece 6.099, con un calo di 288 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 34.844, con un calo di 409 rispetto a ieri.

I tamponi effettuati finora sono 3.910.133, in aumento di 31.394 rispetto a ieri. I pazienti testati finora sono 2.451.674.