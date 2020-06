Ore 18, in Italia 53 morti (33.899): incremento in calo. Malati: 615 in meno di ieri

Sono 33.899 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 53. Sabato l’incremento era stato di 72.

Dieci regioni non hanno registrato decessi: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono 35.262 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 615. Sabato il decremento era stato di 1.099.

Sono 165.837 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 759. Sabato l’incremento era stato di 1.297.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 234.998.

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale.

Dai dati della Protezione civile nazionale è emerso anche che sono 287 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia (6 in meno di ieri). Di questi, 107 sono in Lombardia, (3 in meno di ieri).

I malati ricoverati con sintomi sono 4.864, mai così pochi dal 9 marzo, con un calo di 138 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 30.111, con un calo di 471 rispetto a ieri.

I tamponi effettuati finora sono 4.236.535, in aumento di 49.478 rispetto a ieri. I pazienti testati finora risultano 2.627.188.