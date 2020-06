Pd-M5S-Sinistra, il candidato che non c’é: nuova riunione tra partiti per trovarlo

“La commissione ristretta di Campo Progressista e Movimento 5 Stelle incaricata di istruire il lavoro finalizzato a individuare il candidato che possa rappresentare il programma dell’alleanza, ha deciso, in ragione della rilevanza nazionale e dell’unicità del percorso avviato in Liguria, di svolgere una riunione congiunta della commissione con i responsabili politici dei partiti e i movimenti dell’attuale perimetro dell’alleanza che sostengono il Governo, per avere tutti gli elementi per giungere a una proposta competitiva e condivisa”.

Lo hanno dichiarato oggi Simone Farello (Pd) Gianni Pastorino (Linea condivisa) Luca Pirondini (M5S) in riferimento all’individuazione di un candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Liguria.

La riunione si terrà probabilmente martedì prossimo a Roma.

Per le amministrative il Governo non ha ancora fissato una data, anche se la Conferenza delle Regioni ha indicato inizio settembre.