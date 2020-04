San Martino, ricoverati 159 pazienti positivi al coronavirus: 24 in Rianimazione

“A oggi sono 18 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati in Malattie Infettive, 24 nei tre reparti di Rianimazione più 6 pazienti in sub intensiva, 13 al Padiglione 10, 65 al Padiglione 12, 12 quelli gestiti al 1° piano del Pronto soccorso, 18 al Maragliano, uno presso la Terapia Intensiva Coronarica, uno in Cardiochirurgia, una in Ostetricia/Ginecologia, uno in Neurologia”.

Lo hanno comunicato oggi pomeriggio i responsabili della direzione sanitaria del Policlinico San Martino di Genova.

“A partire da domani – hanno aggiunto – il 2° piano del padiglione Maragliano, svuotato di pazienti Covid-19 (era dedicato alla bassa intensità assistenziale), verrà chiuso e sanificato, in attesa lunedì di tornare alla destinazione precedente all’emergenza. Stessa sorte per la rianimazione M2 del Monoblocco (era dedicata all’alta intensità assistenziale Covid-19).

Inoltre, la sezione ligure degli Agricoltori Italiani ha donato 400 piantine per medici, infermieri e Oss dei reparti Covid-19. Ogni pianta è stata accompagnata dal messaggio: Per voi coltiviamo riconoscenza”.