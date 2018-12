Ordinanza anti alcol a Cornigliano, Pd: ecco perché non abbiamo votato a favore

“Lo scorso 5 dicembre, il Consiglio del Municipio VI Medio Ponente ha discusso una mozione, presentata dal gruppo della Lega, riguardante la possibile estensione dell’ordinanza anti alcol solo a Cornigliano, specificatamente alla zona dei giardini Melis. L’astensione del gruppo Pd è stata dettata dal principio che tutti i cittadini del Municipio Medio Ponente devono essere tutelati dalle istituzioni in eguale misura. Non esistono infatti differenze tra cittadini di Cornigliano e di Sestri. E le forze politiche che continuano ad alimentare una campagna di insofferenza tra cittadini delle due delegazioni dimostrano il loro settarismo, dettato solo da interessi elettorali”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri del Pd del Municipio Medio Ponente, tornando sul caso della mozione leghista a favore dell’ordinanza anti alcol, passata con la maggioranza dei voti, che è stata estesa anche a Cornigliano e tra pochi giorni sarà operativa sul territorio.

“Il gruppo del Partito Democratico e la maggioranza del Municipio – hanno aggiunto i consiglieri del Pd – avevano chiesto alla Lega di aggiungere alla loro mozione di ‘attivarsi presso l’assessore competente affinché sia estesa su tutto il territorio municipale (Sestri e Cornigliano) l’ordinanza in questione’ e per il rispetto della stessa, di aumentare il personale della Polizia Locale, con un primo intervento proprio nei giardini Melis di Cornigliano.

Per i proponenti della mozione, e per coloro che hanno votato a favore, non esiste lo stesso problema di degrado nella delegazione di Sestri Ponente, forse scordandosi di quello che accade nelle zone limitrofe a Fincantieri, mercato del Ferro, Via Puccini, piazza Monte Santo e piazza Aprosio.

Tali situazioni di malessere per Cornigliano e Sestri erano già state segnalate da tempo dal presidente del Municipio Mario Bianchi al sindaco Bucci e all’assessore Garassino, anche durante i sopralluoghi serali a Sestri e Cornigliano, ma ad oggi sono arrivate poche risposte concrete.

A chi afferma che al Partito Democratico non piace l’ordine, rispondiamo che i problemi si risolvono con una lotta contro il degrado che unisce le forze e non che le divide”.