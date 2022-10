Orchidee in cammino a Camogli

La Città di Camogli e LIFEorchids (www.lifeorchids.eu, progetto inserito nel programma LIFE dell’Unione Europea e nella rete Natura 2000), con il prezioso contributo dei Vivai Devoto G.B. di Chiavari, organizzano venerdì 7 ottobre 2022, a Camogli, Orchidee in cammino, un’iniziativa dedicata alla conoscenza delle orchidee spontanee del territorio e alle modalità per tutelarle. La presenza di questi fiori affascinanti è indicativa del buono stato di salute dell’ambiente e rappresenta una ricchezza del territorio. Ma si tratta anche di un patrimonio fragile e bisognoso di tutela poiché le orchidee sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti ambientali, climatici e nella gestione dei terreni.

Programma

Dopo il ritrovo in Piazza Colombo alle 16:30 si partirà per un percorso lungo le vie cittadine con esperti, scienziate e “custodi” che si alterneranno per raccontare queste piante sorprendenti lungo la mostra itinerante “Ritratti di Orchidee” (opere realizzate dal Liceo Artistico Luzzati di Chiavari, nell’ambito della produzione del volume Le orchidee del Monte illustrate dagli studenti dedicato alle specie locali, curato dal Parco di Portofino).

Al ritorno in Piazza Colombo verso le 18:00, il saluto del sindaco Francesco Olivari e a seguire un approfondimento sulle specie illustrate a cura del Dott. Mario Calbi, esperto appassionato di orchidee e autore del volume Le orchidee spontanee della Liguria.

In contemporanea, alcune studentesse del Liceo Artistico realizzeranno degli acquerelli ‘in diretta’.

La parte conclusiva dell’incontro, “La Custodia delle Orchidee: chi, dove, come e perché” sarà dedicata all’approccio più innovativo del progetto LIFEorchids, quello della tutela di natura e biodiversità tramite il coinvolgimento sociale: possono infatti diventare “Custodi” i privati cittadini, le aziende agricole e gli Enti Locali, come il Comune di Camogli, “Custode” dalla primavera 2022.

