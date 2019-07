Opera Danza festival la danza di altissimo livello al Festival Internazionale di Nervi

L’appuntamento è per domenica 14 luglio ai Parchi di Nervi

Al Festival Internazionale di Nervi, grazie ai Rotary Club di Genova, domenica 14 luglio si esibiranno Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, due icone della danza italiana e primi ballerini del Teatro alla Scala, in uno spettacolo che li vede protagonisti al fianco della loro giovane e talentuosa compagnia Jas Art Ballet.

L’ingresso è gratuito, ma occorre munirsi di biglietti (fino a esaurimento e a posto unico) presso le biglietterie del Teatro Nazionale Borgo Pila 42 (Corte Lambruschini) e del Teatro Modena, piazza Modena 3 (Sampierdarena) al più presto.

Tiziana Lazzari, past governatore del Distretto Rotary 2032 Liguria e Basso Piemonte e presidente del Comitato per il Festival Internazionale di Nervi, spiega: “L’idea di riproporre il Festival Internazionale del Balletto a Nervi è nata nel 2016 ed è stata lanciata nel 2018 durante Euroflora. Lo spirito di questa serata è donare alla città un evento culturale di alto livello, di contribuire al rilancio del territorio e, nel contempo, di fare service a favore dei giovani. Infatti durante la serata annunceremo che il Distretto Rotary ha deliberato 5.000 euro in borse di studio per gli studenti delle scuole di danza che parteciperanno a masterclass e stages organizzati da Andrea Volpintesta e da Sabrina Brazzo, il 14 e il 15 luglio nei Parchi. I nostri programmi futuri prevedono un’attenzione e un sostegno costanti al territorio, in collaborazione con l’amministrazione per il lancio della successiva edizione del Festival che crediamo possa dare visibilità a Genova, a livello nazionale e internazionale”.

Il programma del 14 luglio prevede, oltre alla presenza dei due étoile, coreografie di alcuni allievi del programma Jas Art Ballet Junior al quale si unisce come ospite Gabriele Fornaciari, danzatore genovese del Russian Ballet College, di appena 15 anni. Questa collaborazione sottolinea il valore del progetto di formazione della Compagnia JasArt Ballet che valorizza i giovani talenti italiani inserendoli fin da subito in un contesto di produzione.

“Opera Danza Festival” è un titolo scelto non a caso da Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, perché oltre a coltivare la danza e le sue nuove giovani leve e promesse, nutrono da sempre un vivissimo interesse per la musica e l’opera lirica. Proprio la musica eseguita dal maestro Stefano Salvatori al pianoforte è il filo conduttore del programma, una sinergia unica e affascinante che valorizza e lega ancora più strettamente il mondo della danza agli altri generi teatrali.

Da ricordare che le danze in scena sono firmate da coreografi affermati ed emergenti quali Massimiliano Volpini, Francesco Ventriglia, Giorgio Azzone, Alessio Di Stefano, Sabrina Massignani.

Franco Ricciardi