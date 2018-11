Per l’occasione open day, serate informative, incontri scientifici per medici

L’Istituto il Baluardo compie 25 anni e inaugura un programma di appuntamenti gratuiti a servizio di cittadini, medici e pazienti: open day, serate informative, incontri scientifici per medici dal 14 novembre a Genova.

Visite gratuite per affrontare la prevenzione dell’osteoporosi con il reumatologo, controlli dei nei con il dermatologo, incontri serali per scoprire come migliorare il proprio benessere intestinale o i segreti dell’uso della cannabis terapeutica e, ancora, appuntamenti scientifici di aggiornamento per i medici: dal 14 novembre e per tutto il 2019, lo storico Istituto il Baluardo di Genova apre le sue porte e mette a disposizione di cittadinanza e professionisti le sue competenze.

E’ questo il modo che l’Istituto, utilizzerà per festeggiare 25 anni già compiuti di presenza sul territorio cittadino e per far conoscere le sue eccellenze, gratuitamente, ai genovesi e non solo.

Il programma prevede appuntamenti diurni e serali a cui iscriversi, con diversi approcci: dalle visite alle conferenze, tutti #nelcuorediGenova.

Ovvero, il luogo dove Il Baluardo storicamente risiede (con i suoi 9 centri in città, cui si aggiungono altre 9 sedi tra Savona e Imperia) e dove offre visite specialistiche, diagnostica strumentale e d’immagine, servizi di medicina dello sport, fisioterapia e riabilitazione, esami di laboratorio su 4mila parametri analitici.

L’Istituto, privato, è convenzionato con i principali circuiti assicurativi e, per alcune prestazioni, con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Baluardo è #nelcuorediGenova e ora anche nel cuore di un circuito internazionale, da quando è entrato a far parte del Gruppo Synlab, la più grande rete europea nell’offerta di servizi di diagnostica medica.

Il popolare detto genovese cantato da Fabrizio De André nella canzone ‘Megu Megun’, ovvero il ‘medico medicone’ che ‘scende dalla cattedra’, richiama un concetto fondamentale: l’importanza del rapporto di fiducia tra medico e paziente.

Per questo, Il Baluardo ha deciso di chiamare così una parte degli incontri previsti dal programma dei prossimi mesi: si tratta di open day con visite gratuite (a novembre osteoporosi e prevenzione onco-dermatologica) e delle ‘serate’ con focaccia e tisane, in cui i medici incontrano i pazienti.

Ecco il dettaglio degli incontri di novembre e dicembre:

Mercoledì 14 novembre – Prevenzione osteoporosi: quanto tieni alle tue ossa? Open day in cui lo specialista reumatologo è a disposizione dei genovesi con visite gratuite.

Giovedì 22 novembre – Prevenzione onco-dermatologica: i nei… amici o nemici? Open day in cui lo specialista dermatologo è a disposizione dei genovesi con visite gratuite.

Per accedere agli open day è necessario prenotare contattando il numero 010 2466440 ore 10-12, a partire dal 7/11 per il primo incontro e dal 15/11 per il secondo, fino a esaurimento posti.

‘Megu Megun’ prevede anche delle serate che si terranno alle 20,30, accompagnate da focaccia genovese e ‘tisane della salute’. Ingresso gratuito, ma è necessario iscriversi allo 010 2466440 o via mail a info@ilbaluardo.it.

Ecco le prime due date:

Mercoledì 21 novembre – L’ambulatorio del benessere intestinale – 100 trilioni i batteri che risiedono nel nostro intestino, 1.000 diverse specie microbiche il cui genoma è pari a 3 milioni di geni, 100 volte quelli umani. Un grande, delicato e personalizzato ecosistema che controlla la salute dell’organismo, dallo sviluppo del cervello fetale ai disturbi dell’umore, dalle patologie metaboliche a quelle epatiche, all’interferenza con l’efficacia di alcuni farmaci. Il corretto bilanciamento tra i batteri della flora enterica risulta quindi fondamentale non solo per il benessere intestinale, ma per la nostra salute complessiva. Ne parlano il dottor Paolo Massa, specialista in gastroenterologia, Synlab Baluardo, e il dottor Nicola Vanni, direttore tecnico Laboratorio Synlab Baluardo.

Venerdì 14 dicembre – La cannabis terapeutica – Principi e motivazioni nell’utilizzo terapeutico della cannabis. Dall’analisi biologica della pianta e dei suoi principi attivi, all’approfondimento delle molteplici applicazioni nelle diverse patologie. Ne parla il dottor Marco Bertolotto, specialista in anestesiologia e terapista del dolore, Asl 2 Savonese e Synlab Baluardo.

Incontri dedicati ai medici. La campagna per i 25 anni di Baluardo prevede anche uno spazio dedicato ai medici specialisti e di medicina generale che vogliano approfondire alcuni dei temi su cui l’Istituto ligure offre servizi all’avanguardia. Sono previsti incontri serali, alle ore 20,30, gratuiti, con un light dinner per gli ospiti.

Ecco il programma per il 2018:

Mercoledì 14 novembre – L’ambulatorio del benessere intestinale – Ne parlano il dottor Paolo Massa, specialista in gastroenterologia, Synlab Baluardo, e il dottor Nicola Vanni, direttore tecnico Laboratorio Synlab Baluardo.

Giovedì 13 dicembre – La gestione del paziente traumatizzato – Quali le responsabilità e le opportunità terapeutiche per il medico di famiglia nella presa in carico del paziente traumatizzato. Con il dottor Mauro Casaleggio, specialista in medicina fisica e riabilitazione, Synlab Baluardo e con il dottor Simone Cappato, specialista in ortopedia e traumatologia, Synlab Baluardo.

Le serate rivolte ai medici sono gratuite, ma è necessario iscriversi allo 010 2466440 o via mail a info@ilbaluardo.it.