Open call CreArt per due artisti visivi genovesi

Open call CreArt: residenza artistica a Kaunas, Lithuania, 9 settembre – 9 ottobre 2020

Kaunas, in Lituania, invita 2 artisti visivi (pittori, fotografi, o video maker) della rete CreArt a lavorare in residenza per un mese a Kaunas nel periodo dal 9 settembre – 9 ottobre 2020.

Possono candidarsi gli artisti under 35 anni che vivono, studiano o lavorano a Genova.

I candidati devono essere in possesso di un diploma di livello universitario nel campo delle arti. Se i candidati non sono dotati di detto titolo, dovranno provare di aver acquisito analoghe competenze grazie alla loro carriera artistica.

Artkomas, l’associazione che organizza la residenza, rimborserà agli artisti le spese di viaggio per Kaunas (fino a 500 €). La messa disposizione dello studio e l’alloggio saranno gratuiti. Gli artisti riceveranno una sovvenzione di 350 € + 250 € per i materiali. Gli artisti alloggeranno e lavoreranno negli studi di ” Domus Pacis ” edificio che si trova nel centro storico di Kaunas.

Le domande dovranno inviate entro il 7 agosto 2020.

Info, bando e iscrizione QUI

Per informazioni gli artisti possono contattare:

Cristina Lavanna, Comune di Genova, Direzione Marketing Territoriale e Promozione della città, Ufficio Cultura e Città, Palazzo Ducale – p.zza Matteotti, 9 – 16123 Genova, 3° piano ascensore Cortile Maggiore, e-mail: clavanna@comune.genova.it