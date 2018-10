Onore a tutti i Caduti, incluse Camicie Nere: spezzata la lapide di Savona

La lapide che ricordava tutti i soldati Caduti della seconda guerra mondiale (Camicie Nere incluse) inaugurata l’altro giorno nel cimitero di Savona stamane è stata ritrovata divelta e spezzata in due.

A scoprirlo sono stati alcuni tecnici del Comune giunti sul posto per programmare la rimozione della lapide: nel corso della giornata la pietra sarebbe stata infatti riportata in laboratorio per l’eliminazione del riferimento alle Camicie Nere della Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale (MVSN).

La lapide era già stata fasciata con un sacco cellophane nero su indicazioni del sindaco Ilaria Caprioglio perché l’inclusione dei Caduti delle Camicie Nere aveva suscitato aspre polemiche. Così la sindaca di Savona aveva chiesto la copertura della lapide e la cancellazione di quei Caduti.

Oggi i tecnici del Comune avrebbero dovuto portare la lapide in laboratorio per far togliere la scritta ‘Camicie Nere’.