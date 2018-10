Domani scuole chiuse nel Ponente e Levante ligure, a Genova decisione dopo le 16

Scuole chiuse quasi ovunque domani in Liguria per l’allerta arancione diramata in previsione dell’ondata di maltempo che, secondo gli esperti meteo, dovrebbe giungere a partire da mezzanotte in poi.

Partendo dal territorio del Ponente ligure, tra i primi Comuni a prendere già la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado sono stati quelli delle province di Imperia e Savona (uniche eccezioni Albisola Superiore e Spotorno).

I sindaci di numerosi Comuni liguri hanno anche firmato l’ordinanza di chiusura di cimiteri, parchi, impianti sportivi e mercati.

Stop alle lezioni scolastiche anche a Recco e Chiavari (Genova) e a Sarzana (La Spezia).

La decisione di chiudere le scuole anche a Genova dovrebbe essere presa oggi dopo la riunione del Centro Operativo Comunale (Coc) prevista alle 16.