Oggi per A Compagna conferenza su Gio. Gioacchino Da Passano e Andrea Doria

Oggi pomeriggio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in Piazza Sarzano, (all’uscita della metropolitana, A Compagna, l’associazione di tutela e diffusione della lingua e cultura genovesi attualmente presieduta dal Professor Franco Bampi, nell’ambito delle conferenze “I Martedì de A Compagna” che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il VI appuntamento del ciclo 2021-2022.

Relatore: Angelo Terenzoni sul tema “Andrea Doria e Gio. Gioacchino Da Passano tra Francesco I e Carlo V”. Ingresso libero.

L’incontro odierno si incentra su due personaggi, i quali agiscono nell’arco temporale che vede il passaggio dall’ormai vetusto reggimento comunale alla più salda e organica Repubblica di Genova.

Rampollo di un casato nobilitatosi con i commerci, Andrea è uomo d’arme, dapprima alle dipendenze del Romano Pontefice, indi di Carlo V; con quest’ultimo stipulerà l’Accordo del 1528, il quale garantirà a Genova l’indipendenza e l’inserimento nel mondo iberico, ora aperto agli operatori commerciali della Superba.

Gio. Gioacchino è membro di un casato la cui nobiltà derivava da un’investitura imperiale da parte di Ottone II di Sassonia. Al servizio di Francesco I, il Da Passano sarà suo ambasciatore presso Enrico VIII d’Inghilterra e rappresentante in Italia del monarca francese, riponente in lui la massima fiducia. Amico personale di Andrea e suo concorrente nella definizione del futuro assetto della Repubblica di Genova, dovrà cedere il passo al Doria, la sua idea costituzionale risultando subordinata alla persona di Francesco I, cosa che avrebbe rappresentato un serio ostacolo alla nascita di un’entità repubblicana pienamente indipendente.

Per accedere alla sala della conferenza occorre esibire il green pass, indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. I posti a disposizione sono 160, numero che non può essere superato. Non occorre prenotare

Info: per programmi seguire il link http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm

per le rassegne fotografiche seguire il link http://www.acompagna.org/rf/index.htm

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da Piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (Via Ravasco) oppure lungo la direttrice Piazza Dante, Porta Soprana, Via Ravecca, Sarzano.

Per accedere alla sala della conferenza occorre esibire il green pass, indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. I posti a disposizione sono 160, numero che non può essere superato. Non occorre prenotare. Marcello Di Meglio