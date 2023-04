Oggi festa ad Albenga per i 100 anni di Liliana Cauda Besozzi

Oggi a Palazzo Oddo si festeggia una delle colonne dell’Uni3 Comprensoriale Ingauna, l’associazione presieduta dal professor Claudio Almanzi. Liliana Cauda Besozzi, per oltre vent’anni segretaria del sodalizio accademico ingauno, compie infatti proprio oggi 100 anni.

A festeggiare la neo centenaria ci saranno oltre ai suoi amici e famigliari, il direttivo Unitre, i soci del sodalizio, il sindaco Riccardo Tomatis, gli assessori Alberto Passino e Marta Gaia, il presidente della Vecchia Albenga Luigi Scola,con la ex presidente Marisa Scola,la consigliera nazionale Uni3 Mara Verga Alberti e numerose personalità del mondo civile, culturale e del volontariato del comprensorio fra cui il professor Gianni Ballabio ed il noto librario e bibliofilo Gerry Delfino.

“L’Unitre è sempre attiva- ci ha detto Almanzi- le lezioni riprenderanno domani dopo le vacanze pasquali. Oggi è un giorno importante per la nostra accademia di Umanità. La signora Cauda Besozzi, per noi tutti, Liliana, ha scritto una lunga ed importante parte della storia dell’ Uni3 e vogliamo festeggaire con lei questo suo importante traguardo”.

Questa festa è l’ennesimo appuntamento ludico e culturale in ordine di tempo tra quelli presentati dall’ Uni3 ingauna che, oltre ai 60 corsi nei tre plessi di Albenga, Borghetto e Ceriale, organizza molteplici eventi fra cui le seguitissime conferenze che quest’anno hanno visto la presenza di illustri relatori come Gianni Ballabio, Stefano Pezzini, Carlo Lanteri, Beppe Peretti, Antonio Rolandi Ricci, Giorgio Barbaria, Claudia Andreotta, Nicola Nante, Santino Nastasi e Jacopo Marchisio.

L’Unitre, che conta oltre 400 iscritti, propone nei prossimi giorni altri appuntamenti: il 13 aprile (con il professor Nicola Nante su “ La Resistenza in Valle Arroscia”) ed il 21 aprile (con il professor Jacopo Marchisio su: “Opera e Cinema”).

“Il 28 aprile- ci spiega Gustavo Ravera, Presidente Emerito dell’ Uni3- sarà la data di chiusura dei corsi, mentre la data per la festa di fine anno accademico non l’abbiamo ancora decisa, ma è prevista tra il 10 ed il 15 giugno: ci sarà un concerto. Ma le nostre iniziative non chiuderanno del tutto: durante l’estate abbiamo programmato i tradizionali Lunedì culturali che dal 19 giugno al 10 luglio animeranno le serate ingaune. Ad aprire questi appuntamenti sarà un nostro famoso ed amatissimo concittadino il professor Gino Rapa. Avremo poi altri importanti conferenzieri la cui identità preferiamo non svelare perché ci saranno dele belle sorprese”. Adalberto Guzzinati