Oggi avrà luogo la Finalissima del Premio Musicale, Je So Pazzo

Il 24 e il 25 luglio 2021, si terranno rispettivamente le Finali di Categoria e la Finalissima del Premio Musicale Internazionale Je So Pazzo, dedicato a Pino Daniele e alla migliore musica emergente.

L’attesa manifestazione si svolgerà presso il Parco Traiano di Grottaferrata in un’area appositamente allestita con un palco di 120mq ed un Villaggio del Gusto, un’oasi dedicata ai servizi di ristorazione con le migliori specialità locali.

Un week end intenso di musica e spettacolo, che conclude una settimana densa di esibizioni e partecipazione di ospiti speciali, quali Michele Pecora, la Little Tony Family e Andrea Spuntarelli nella prima serata dedicata alle Canzoni più rappresentative di Sanremo; Aldo Onorati, Dantista, nella serata dedicata a Dante in Musica insieme a Michele Pecora; Nello Daniele e la Iesainò Band nell’evento dedicato a Pino Daniele; Ellynora il 22 luglio e Devis Mele il 23 luglio.

Sabato 24 luglio, per le Finali di Categoria si esibiranno i 10 artisti per ogni categoria in gara (baby, junior, teen, rap giovani, inediti, over e band), qualificatisi durante le finali dal 19 al 23 di luglio.

Ospiti Brooke Borg e Rossella Zitiello. Gli artisti convocati a Grottaferrata, sono stati selezionati nel corso degli ultimi dieci mesi, tramite più di mille audizioni capillari nell’intero territorio italiano e anche straniero.

Le esibizioni saranno valutate da una giuria di professionisti che decreteranno i tre artisti per categoria che accederanno alla Finalissima di domenica 25 Luglio, composta da Enzo Campagnoli, Danilo Ciotti, Geppino Afeltra e Marco Petriaggi. Gli artisti concorreranno inoltre all’assegnazione di Premi Speciali, quali il Premio della Critica Sergio Bardotti, Il Premio Speciale del Main Sponsor, Il Premio Miglior Arrangiamento Inediti.

Il Premio Miglior Presenza Scenica, Il Premio Miglior Interpretazione, il Premio Internazionale Totò Letizia, Il Premio Stampa In Famiglia e il Premio RadUni Musica, i cui vincitori accederanno anch’essi alla Finalissima.

La Finalissima del 25 luglio, presentata da Jo Squillo, vedrà la partecipazione di numerosi illustri ospiti e la presenza di una giuria stellata composta dal Direttore Artistico del Premio M° Adriano Pennino, dal Presidente di Giuria Michele Torpedine, da Red Ronnie e Rory di Benedetto.

Gli ospiti previsti: WrongOnYou, Nello Daniele, Andrea Donzella, Gianmarco Gridelli, il trio Bollicine, Nico Arezzo, Carboidrati, Lorenz Simonetti, Brooke Borg, Rossella Zitiello, Luigi Cascio, Walter Ricci. Nel corso della serata interverrà Mauro Atturo imprenditore, produttore teatrale e cinematografico che crede che il talento, la passione e la formazione, siano elementi che vadano coltivati e supportati sia in ambito artistico che professionale.

Il corposo evento, minuziosamente organizzato da Dreaming the Future Srl, capitanata da Enzo Longobardi e Valerio Gridelli, verrà realizzato nel rispetto delle norme previste anti covid e creerà alla città di Grottaferrata un importante indotto turistico. In città e nelle zone limitrofe sono attese nella città più di 2.000 persone tra addetti ai lavori, artisti, familiari, amici e fans.

Il Premio Internazionale Je So Pazzo, sostenuto nel suo operato anche da importanti istituzioni come SIAE, NUOVOIMAIE e REGIONE LAZIO è supportato da importanti Media Partner quali: il MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, che ospiterà il vincitore della categoria Inediti nella vicina edizione di Ottobre, da In Famiglia con Stefania Pilera che consegnerà il 25 luglio il Premio Speciale della Stampa, da RadUni Musica, circuito di 34 radio universitarie, da Music & The City e I Music Fun, entrambi magazine di settore di primaria importanza, e da altre numerose Radio e Media Partner dell’evento: Meta Magazine, Radio Incontro Terni, White Radio, Talent Buskers, Radio Cosmo, Musicology, Radio Thor, Radio Web 40, Radio Attiva Nonantola, Radio Antenna, Radio Emme 2, Radio Gamma Stereo, Radio Roma Sud, Radio Rovigo, Radio 15 minuti, Radio web base, Dimensione Radio.

Je So Pazzo: un Premio musicale prestigioso, una preziosa opportunità per gli artisti emergenti italiani e internazionali e una grande occasione di spettacolo, adatto a tutte le generazioni e gusti.

Premio Internazionale Je So Pazzo

25 Luglio 2021 – Finalissima, dalle ore 18 alle ore 23:30

Indirizzo: Parco Traiano – Corso del Popolo, 114, 00046 Grottaferrata RM