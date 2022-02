Nuovo singolo per Jennifer Lopez e Maluma, è uscita “MARRY ME, la colonna sonora dell’omonima commedia, da oggi al cinema

Il singolo estratto “Marry Me (Kat & Bastian Duet)”, interpretato dagli stessi Jennifer Lopez e Maluma, entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 18 febbraio.

La colonna sonora, romantica ed emozionante, include brani pop, latin pop, reggaeton e up-tempo di entrambi gli artisti, inclusa la hit “Pa’ Ti” scritta da Jennifer Lopez, Maluma, Andrea Elena Mangiamarchi (alias Elena Rose), Jon Leone Sissy De Sguaines ed Edgar Barrera, e prodotto da Leone e Barrera.

L’album mette in risalto le impeccabili capacità canore di Jennifer Lopez in brani come “On My Way (Marry Me)”, e nella sua versione remix in collaborazione con il trio di Los Angeles TELYKast.

Il video di “On My Way” (https://youtu.be/bduECEfvCng) è stato diretto da Santiago Salviche. Il brano vanta più di 13 milioni di stream e i video ufficiali più di 12 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)” contiene anche la potente e sensuale ballad latina di Maluma “Segundo”, scritta dall’artista e da Edgar Barrera, che compare in un momento cruciale del film.

La colonna sonora include anche una reprise della title track “Marry Me (Kat & Bastian Duet)”, con un mix di testi in spagnolo e inglese.

TRACKLIST:

1. Coolidge Crew – “Here Comes The Bride”

2. Jennifer Lopez & Maluma – “Marry Me (Kat & Bastian Duet)”

3. Jennifer Lopez & Maluma – “Pá Ti (For You)”

4. Jennifer Lopez – “Church”

5. Maluma – “1 En 1 Million”

6. Jennifer Lopez – “Love of My Life”

7. Jennifer Lopez – “After Love (Part 1)”

8. Jennifer Lopez & Maluma – “Marry Me (Ballad)”

9. Maluma – “Segundo”

10. Jennifer Lopez – “On My Way (Marry Me)”

11. Jennifer Lopez – “Nobody’s Watching (Marry Me)”

12. Jennifer Lopez – “Love Of My Life” [Arkadi Remix]*

13. Jennifer Lopez & TELYKast – “On My May (Marry Me)” [TELYKast Remix]*

Il film “Marry Me” racconta un’improbabile storia d’amore tra due persone molto diverse tra loro, ma entrambe alla ricerca di qualcosa di reale in un mondo in cui il valore di un individuo si basa sul numero di “mi piace” e “followers”. Una moderna storia d’amore su celebrità, matrimonio e social media.

La protagonista Kat Valdez (Jennifer Lopez) è la fidanzata della star musicale Bastian (Maluma, al suo debutto cinematografico), e insieme formano la coppia di celebrity Sissy più sexy al mondo. Il loro singolo di successo “Marry Me” sta scalando le classifiche, e i due stanno per sposarsi davanti a un pubblico di fan in una cerimonia che sarà trasmessa in streaming su varie piattaforme.

L’insegnante di matematica divorziato Charlie Gilbert (Owen Wilson) è stato trascinato al concerto da sua figlia Lou (Chloe Coleman, “Big Little Lies”) e dalla sua migliore amica (Sarah Silverman). Quando Kat viene a sapere, pochi secondi prima della cerimonia, che Bastian l’ha tradita con la sua assistente, mette in discussione amore, verità e lealtà.

Mentre le sue certezze svaniscono, incrocia lo sguardo di uno sconosciuto, un volto tra la folla. “Se quello che sai ti delude, forse quello che non sai è la risposta”: e così, in un momento di follia, Kat sceglie di sposare Charlie. Quella che inizia come una reazione impulsiva si evolve in una storia d’amore inaspettata. Ma mentre tutti cospirano per separarli, sorge una domanda: due persone di due mondi così diversi, possono colmare il divario tra loro e “costruire un luogo” a cui appartenere?

l film vede la partecipazione anche di John Bradley (Il Trono di Spade), Michelle Buteau (Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia) e Utkarsh Ambudkar (Mulan).

“Marry Me”, diretto da Kat Coiro (Dead to Me, It’s Always Sunny in Philadelphia, upcoming She-Hulk), nasce da una sceneggiatura di John Rogers (The Librarians), Tami Sagher (NBC’s 30 Rock) e Harper Dill (The Mick) basata sul graphic novel di Bobby Crosby.

Il film è prodotto da Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas (Hustlers, Maid in Manhattan) per la Nuyorican Productions della Lopez, Benny Medina (Hustlers, The Fresh Prince of Bel-Air) e John Rogers per Kung Fu Monkey Productions. I produttori esecutivi del film sono Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur e J.B. Roberts.