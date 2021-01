Nuovo salto di qualità per la Lubrano Academy con l’ingresso in Tennis Europe

Il 2021, a livello istituzionale, si apre nel migliore dei modi per la Lubrano Tennis Academy. La struttura del maestro Marco Lubrano entra a far parte di Tennis Europe, l’associazione con sede a Basilea che si occupa dell’organizzazione e della promozione dell’attività giovanile in oltre 50 paesi.

“Da anni, come puntualmente ci riconoscono i nostri allievi, le loro famiglie e la Federazione, svolgiamo un lavoro continuo e mirato dando importanza all’individualizzazione a partire dalla salute dell’atleta e ad arrivare alla formazione e alla performance dei nostri ragazzi – spiega Lubrano -. Abbiamo ottenuto la certificazione da Tennis Europe, siamo stati inseriti tra le accademie più importanti a livello europeo ed è questo un motivo di grande orgoglio per noi”.

Sono poco più di un centinaio le Academy riconosciute in tutta Europa. La presenza all’interno di Tennis Europe permetterà alla Lubrano Tennis Academy di aumentare la propria percezione in ambito nazionale e internazionale. “Tennis Europe segnalerà la nostra struttura ai giovani tennisti europei desiderosi di vivere un’esperienza diversa dal loro paese d’appartenenza o a quei ragazzi meno fortunati che non hanno un posto per allenarsi – prosegue Lubrano -. Tutto questo perché rispondiamo ai requisiti di qualità professionali da loro indicati”.

La cura del singolo e dei dettagli alla base dello sviluppo di programmi di crescita per gli atleti giovani e per i professionisti. L’obiettivo primario della Lubrano Tennis Academy è sviluppare tutti gli aspetti della preparazione in maniera professionale con attenzione alla formazione e ai miglioramenti non solo tecnici ma anche dal punto di vista gestionale, medico, psicologico e nutrizionale. L’Academy, al lavoro 365 giorni l’anno con uno staff di 13 persone, è anche a disposizione dei circoli per sviluppare insieme ai loro maestri ed atleti un percorso di miglioramento e condivisione per la crescita di tutto il movimento tennis.