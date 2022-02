Nuova buccia di banana per la Rai, stavolta tocca alla Maggioni

Copertina del Time con Putin e la Maggioni intavola discussione con l’inviato. Peccato che la copertina è un fake

Nuova buccia di banana su cui la Tv di Stato Rai, pagata con il canone dei cittadini, scivola, questa mattina lunedì 28 febbraio 2022, questa volta, con Monica Maggioni.

Così dopo il videogioco trasformato in bombardamento, o un’esplosione in Cina di sei anni fa, spacciata per attuale e il fuori onda dell’Annunziata, questa volta è toccata alla direttrice del Tg1.

In uno speciale del Tg1 di questa mattina iniziato alle 7, la onnipresente Monica Maggioni, intorno al minuto 100 (ore 8.40), ha mostrato una copertina del Time. Su tale copertina Vladimir Putin è ritratto come Adolf Hitler.

La copertina è corredata anche dal titolo “The return of history – How Putin shattered Europe’s Dream” (Ritorno alla storia – Come Putin ha infranto i sogni dell’Europa).

Per questo ha chiamato in causa in un dibattito il corrispondente Rai da Berlino Rino Pellino chiedendogli cosa ne pensasse.

Peccato che la copertina fosse un Fake, un falso, una bufala, insomma.

Alla redazione del Tg1 si sono poi accorti dell’errore poco dopo con la Maggioni che ha commentato in diretta. “Quella che in rete viene spacciata come la copertina di time, sia un fake”, chiedendo scusa “Non vi possiamo garantire che ogni cosa che vi diciamo è sempre perfetta. Ma posso garantirvi che ogni volta che faremo un errore ve lo diremo immediatamente”

Monica Maggioni si scusa per l’errore (audio)

Il link al Tg di questa mattina delle 7: https://www.rainews.it/notiziari/tg1

La vera copertina del Time