Ventimiglia, inaugurata Ciclopedonale. Riolfo: impegno nato da lontano oggi realtà

“Esprimo apprezzamento per il nuovo tratto di passeggiata ciclopedonale in zona Nervia a Ventimiglia: un progetto che nasce da lontano e che oggi ha visto la sua inaugurazione.

Merito dell’impegno dell’allora assessore regionale ai Progetti europei e attuale deputato Edoardo Rixi, che insieme all’onorevole Flavio Di Muro riuscì a far finanziare, in seno al Comitato di Sorveglianza di Alcotra, il progetto ‘EduMob’ con importanti ricadute per i Comuni dell’estremo Ponente ligure e dando il via al cantiere per questa opera pubblica.

Ora un nuovo progetto europeo, in continuità con il precedente, sosterrà il nostro territorio per sviluppare ulteriormente questa infrastruttura e nuove forme di mobilità ecosostenibili”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.