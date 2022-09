Nuova allerta meteo per giovedì 8 settembre fino alle 15

Confermata la chiusura di quella odierna alle 15

ALLE 00.00 DI GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE NUOVA ALLERTA, SEMPRE GIALLA PER TEMPORALI, SUL CENTRO E IL LEVANTE (ZONE B, C, E). LA CHIUSURA E’ FISSATA ALLE ORE 15.00 DI DOMANI

In uno scenario contraddistinto, come segnalato ieri, da elevata incertezza previsionale, in mattinata, precipitazioni hanno “bagnato” il savonese con intensità tra moderata e forte a Savona Istituto Nautico (29.2 millimetri in un’ora, 14.8 in 15 minuti) moderate a Le Manie, nel comune di Finale Ligure (22.6 millimetri in un’ora) e Bolsine (Varazze, 15 millimetri in un’ora).

I fenomeni sono stati accompagnati da intense fulminazioni e dalla formazione di alcune trombe marine. Deboli piogge hanno interessato anche le zone interne della parte occidentale del genovese.

Nelle prossime ore permarrà la possibilità di temporali anche forti mentre, dalla serata, una saccatura di origine atlantica lambirà il Nord ovest italiano, convogliando sulla Liguria un flusso umido sud occidentale nei bassi strati. L’instabilità tornerà ad aumentare e, dalle prime ore della notte, saranno possibili temporali anche forti o organizzati su tutte le zone, più probabili sul centro Levante della regione. Da segnalare il rinforzo dei venti meridionali, fino a forti, in particolare sulle coste di Ponente. L’instabilità interesserà la regione anche nella seconda parte di giovedì e nella giornata di venerdì.

Ecco, comunque, il dettaglio della previsione contenuta nell’AVVISO METEOROLOGICO emesso questa mattina e disponibile anche in forma grafica e con la simbologia legata ai diversi fenomeni CLICCANDO QUI.

OGGI MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE condizioni di marcata instabilità associate alla presenza di un minimo barico sul Mar Ligure favoriscono fino al primo pomeriggio lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, più probabili sul Golfo di Genova in possibile estensione verso la costa; per il resto della giornata permane una bassa probabilità di temporali forti sulla regione con un nuovo aumento delle condizioni d’instabilità in serata.

DOMANI GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE una saccatura atlantica lambisce il Nordovest determinando condizioni di spiccata instabilità dalle prime ore della notte con alta probabilità di temporali forti o organizzati su B, C ed E, bassa probabilità su A e D e successivamente su tutta la regione a seguito del transito frontale di metà giornata. Al pomeriggio rinforzo dei venti da sudovest fino a forti lunga la costa di A, in particolare sui capi più esposti. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso per onda di libeccio dal pomeriggio su A, in estensione su B e C in serata.

DOPODOMANI VENERDI’ 9 SETTEMBRE permangono condizioni d’instabilità con possibili isolati rovesci o temporali di intensità al più moderata. Al pomeriggio rinforzo dei venti da sudovest fino a localmente forti sulla costa di A. Nella notte mare molto mosso per onda di libeccio su C, in calo a mosso già dal mattino; nel pomeriggio nuovo aumento del moto ondoso fino a mare molto mosso su A, in serata su B e C

Ricordiamo che la Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta saranno pubblicato messaggi di monitoraggio reperibili sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, e inviati anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).