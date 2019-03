Un 32enne residente alla Spezia è stato denunciato dai carabinieri per atti osceni. In un negozio di intimo del centro commerciale Le Terrazze ha chiesto alla commessa di provare un pigiama e si è fatto trovare in camerino nudo in evidente stato di eccitazione.

La donna ha chiamato il 112 e l’uomo è stato identificato e denunciato dai carabinieri che hanno avviato ulteriori indagini per approfondire se il responsabile dell’episodio possa essere stato protagonista di fatti analoghi.