Nozze d’oro a Recco, la festa con il sindaco Gandolfo.

Nella Parrocchia di Recco, San Giovanni Bono, con la benedizione di don Giuseppe Guastavino, e poi nella sala del consiglio comunale, accolti dal sindaco Carlo Gandolfo, sono state festeggiate le 13 coppie recchesi sposate da 50 anni e la coppia sposata da 60 anni, con una cerimonia a loro dedicata.

L’iniziativa è nata per celebrare unioni e storie di vita profondamente legata alla città di Recco. Il primo cittadino ha consegnato a ogni coppia una pergamena personalizzata, poi la festa è proseguita in un ristorante cittadino, con l’organizzazione della Pro Loco, in particolare di Stefania Zerega e Luisa Capurro, e il patrocinio del Comune di Recco.

«È questo un momento emozionante e carico di significato, e noi diamo un tributo al rispetto reciproco e alla collaborazione che ha caratterizzato il viaggio di queste coppie, che hanno raggiunto un traguardo significativo. Congratulazioni per questi anni di vita insieme, per quello che hanno fatto per la nostra comunità e per l’esempio che rappresentano anche per i giovani» Dice il sindaco Carlo Gandolfo.

Nozze d’oro:

Aureliana Arata e Marcello Cavagnaro, Maria Giosso e Giovannino Terrile, Giovanni Bisso e Enrica Tagliasacchi. Margherita Bisio e Giorgio Demarchi, Maria Grazia Pietra e Francesco Savarro, Leone Autelitano e Maria Graziella Pozzo. Filippo Bozzo e Maria Rosa Capurro, Giorgio Benvenuto e Maria Rosa Olcese, Erminia Malerba e Giuseppe Spataro. Attilia Ornella Ancarani e Angelo Erbi, Ines Bernardi e Emanuele Macchiavello, Graziella Capellino e Michele Tedone. Maria Caterina Bruzzone e Enzo Nardello.

Nozze di diamante:

Adelino Balletto e Maria Angela Penco. ABov