Novità alla Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito che attiva il prestito bibliotecario in forma digitale.

Novità alla Biblioteca Civica di Borghetto che ha aderito a MLOL.

La Biblioteca di Borghetto S. Spirito, Centro del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, ha aderito a MLOL, acronimo di MediaLibraryOnline,

la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito bibliotecario in forma digitale.

L’adesione, supportata dal Ministero della Cultura, permetterà agli utenti di usufruire del nuovo servizio di prestito di risorse digitali (e-book, quotidiani, musica, audiolibri, film, ecc) 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 6.500 in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri. Tra queste la Biblioteca di Borghetto Santo Spirito ed il Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, che offrono questo nuovo importante servizio ai propri utenti.

Per usufruirne bisogna essere iscritti a una delle Biblioteche del Sistema della Valle Varatella, richiedere le credenziali per accedere al sito https://vallevaratella.medialibrary.it ed effettuare il login.

Per i minori è richiesta l’autorizzazione dei genitori/tutori.

L’accesso è possibile anche attraverso il sito del Comune www.comune.borghettosantospirito.sv.it, attraverso la pagina della Biblioteca Civica.

I contenuti della piattaforma si suddividono in “Risorse MLOL” e “Risorse Open”, a seconda del canale di provenienza.

Il servizio, completamente gratuito per l’utenza, permette l’accesso alle “Risorse MLOL”, dove si possono trovare ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali italiani da prendere in prestito per 14 giorni, audiolibri, film, musica e banche dati.

Qualora la risorsa cercata sia già in prestito, se ne può richiedere la prenotazione e nel caso non fosse ancora tra quelle a disposizione degli utenti del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, se ne può richiedere il prestito al Centro Sistema, che ne valuterà la fattibilità.

Sono inoltre disponibili oltre 2.000.000 di “Risorse OPEN”:

una selezione di oggetti digitali curata anche con la collaborazione delle biblioteche;

una collezione completamente gratuita di ebook, audiolibri, spartiti musicali, manoscritti, mappe, risorse e-learning, archivi audio e video e tanto altro ancora. E’ possibile richiedere il prestito di due risorse digitali per 14 giorni.

Gli ebook commerciali del catalogo delle “Risorse MLOL” possono essere scaricati e letti sia su computer che su dispositivi mobili e possono essere resi disponibili con due diversi tipi di protezione, Readium LCP e DRM Adobe.

In alcuni casi sarà presente solo quest’ultima.

Se si utilizza un computer, uno smartphone o un tablet è possibile scaricare ed installare anche l’applicazione MLOL Ebook Reader:

si potrà usarla per leggere gli ebook con la nuova protezione Readium LCP, introdotta per moltissimi ebook da fine ottobre 2021.

Gli ebook potranno essere letti anche con e-reader Tolino e Cybook, trascinando il file scaricato dal computer al dispositivo.

Se invece si utilizza Kobo o un altro e-reader che non supporta Readium LCP, si può continuare a scaricare ebook con protezione DRM Adobe esattamente come prima – Kindle è l’unico a non essere compatibile.

L’Assessore alla Cultura Avv. Mariacarla Calcaterra, afferma:

“Il nuovo servizio si aggiunge a quanto già attivato negli ultimi anni per permettere la più ampia fruizione del patrimonio della Biblioteca a tutti,

anche in pandemia e a distanza e si propone di rendere l’Istituto culturale inclusivo e digitale,

allo stesso tempo, per andare incontro alle esigenze di tutti, favorire la lettura e dialogare con il presente ed il futuro” .

Per informazioni:

Biblioteca Civica tel. 0182 973016 – biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it