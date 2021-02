Non solo Prè. Via Gramsci in mano a loro: senegalese arrestato con 50 dosi di droga

Ieri pomeriggio in via Gramsci un africano è stato fermato dai carabinieri in via Gramsci a Genova con oltre 50 dosi di “hashish”.

Lo spacciatore di droga è stato quindi identificato dai militari della Stazione dei Carabinieri di San Teodoro e Scali in un 28enne senegalese, gravato da numerosi pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Perquisito, è stato trovato in possesso delle dosi, per un peso complessivo di 40 grammi e di oltre 1.000 euro in contanti, che, ritenuti provento dell’illecita attività, sono stati sequestrati insieme alla droga.

Pertanto, al termine delle operazioni di rito il giovane africano è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.