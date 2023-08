Genova, non si ferma al posto di blocco dei carabinieri: 23enne denunciato

Il giovane ha abbandonato l’auto fuggendo ma è stato rintracciato

Un 23enne italiano con pregiudizi di polizia non si è fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri in via Rivarolo in Val Polcevera.

Per questo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, che guidava una autovettura intestata a una società di leasing, invece che fermarsi è scappato a forte velocità tra le vie del centro cittadino, “compiendo manovre che mettevano a repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti.”

Il 23enne ha poi abbandonato il mezzo fuggendo a piedi per le vie limitrofe.

Dai successivi accertamenti effettuati dai militari il fuggitivo è stato rintracciato presso il proprio domicilio e condotto in caserma per le formalità di rito.