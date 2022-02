Non regalate cuccioli per San Valentino, giornata per antonomasia dedicata alla festa degli innamorati, ed AIDAA vi spiega il perchè

Non regalate cuccioli per San Valentino, oggi e domani (domenica) gli innamorati meno previdenti corrono a comperare i regali dell’ultima ora, e come sempre tra questi rientrano i cuccioli di cane ed altri animali (in questo periodo vanno di moda gli esotici).

“Secondo i dati a nostra disposizione sono circa il 70% di questi cuccioli comperati last minute come regalo per la festa degli innamorati finiscono per essere abbandonati o se gli va bene ceduti ad altre famiglie- scrivono in una nota gli animalisti di AIDAA-

L’invito è quello di non comperare esseri viventi ma di trovare altri regali adatti per dimostrare il nostro amore verso il nostro o la nostra partner”.