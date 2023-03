“Non morirò di fame” al Sivori di Genova. Il 27 marzo alle 20:15 appuntamento con aperitivo e film in Salita Santa Caterina 54r.

“Non morirò di fame” al Sivori, tutti i dettagli.

Ore 20.15 aperitivo del recupero offerto da Manuelina

Ore 21 proiezione del film

NON MORIRÒ DI FAME

Dramedy, Italia – Canada 2023, 100’

Regia Umberto Spinazzola

Con Michele Di Mauro, Jerzy Stuhr, Chiara Merulla, Riccardo Lombardo

INTERVENGONO

Umberto Spinazzola, regista

Gabriella Andraghetti, presidente Banco Alimentare Liguria

Il recupero alimentare è al centro della serata in programma lunedì 27 marzo al cinema Sivori di Genova (salita Santa Caterina 54r). Il film “Non morirò di fame” alle ore 21 sarà introdotto dal regista Umberto Spinazzola, anche regista della trasmissione Masterchef, e dalla presidente di Banco Alimentare Liguria Gabriella Andraghetti.

La proiezione sarà preceduta alle ore 20.15 da un aperitivo del recupero offerto dal catering Manuelina, che servirà ricette antispreco.

“Non morirò di fame” è il nuovo film di Umberto Spinazzola interpretato da Michele Di Mauro (“Call My Agent – Italia”), dal celebre attore polacco Jerzy Stuhr e dall’esordiente Chiara Merulla, con la partecipazione di Riccardo Lombardo.

Il film è una co-produzione italo-canadese, prodotto da La Sarraz Pictures Rai Cinema e da Megafun Productions e distribuito sempre da La Sarraz Pictures.

Racconta una storia toccante e di riscatto che tratta tematiche universali, come l’elaborazione del lutto e il complesso e profondo rapporto padre-figlia, ma anche tematiche a carattere sociale come lo spreco alimentare.

Il film, infatti, parte dalla storia di Pier (Michele Di Mauro), ex chef stellato che vive ai margini della società ma che ritroverà il suo amore per la cucina attraverso un viaggio nel recupero alimentare, elaborando ricette con ingredienti riutilizzati e salvati dallo spreco.

Ad accompagnarlo in questo emozionante percorso ci sarà l’anziano clochard aristocratico Granata (interpretato da Jerzy Stuhr, diretto da registi del calibro di Andrzej Wajda, Krysztof Zanussi e Krysztof Kieślowski), che lo aiuterà a riscoprire il suo talento.

Sarà proprio grazie a questo che Pier, ospite del suo unico amico Riccardo Lombardo, riuscirà a recuperare il difficile rapporto con la figlia Anna (interpretato dalla giovane Chiara Merulla, per la prima volta sul grande schermo).

Il regista Umberto Spinazzola è al suo terzo film per il cinema, la sua intensa attività di regia per il cinema e la televisione, ormai trentennale, l’ha portato a essere anche conosciuto come regista del rinomato talent culinario Masterchef, sin dalla sua prima edizione.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor: BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione;

Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste); City Green Light, vero e proprio motore di un cambiamento più sostenibile e green per tutti.

Info

t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | http://www.circuitocinemagenova.com