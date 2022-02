No green pass, manifestazione a Genova per il 32° sabato di fila

E’ in corso per il 32° sabato di fila una manifestazione No green pass organizzata, fra gli altri, da Libera Piazza Genova.

“A noi – scrivono da Libera Piazza su Telegram – non interessano le ‘concessioni’ del governo: noi vogliamo che il sistema che ha reso possibili abomini come quelli che abbiamo visto, venga meno.

Per questo siamo stati, siamo e saremo in piazza, per lottare per la democrazia contro l’autoritarismo, per la giustizia contro l’arbitrio, per la libertà contro l’oppressione.”

Il corteo

I No green pass si sono dati appuntamento alle 15 di oggi, sabato 19 febbraio 2022, alle 15 in piazza De Ferrari. Poi alle 16 è partito il corteo che è tutt’ora in corso.

Il percorso

Partenza da piazza De Ferrari, via Dante, via d’Annunzio, corso Quadrio, piazza Cavour, Caricamento, via Gramsci, piazza dell’Annunziata, galleria di largo Zecca, via XXV Aprile per rientrare in piazza De Ferrari.

Le motivazioni delle proteste sono sempre le stesse, la contrarietà all’obbligo vaccinale per gli over 50, per certe categorie, il Green pass, ma anche contro la possibile guerra tra Russia e Ucraina-Nato.

Il corteo ha alzato diversi striscioni: ” No Draghi, No pass, No Cts”, “Studenti genovesi contro il green pass”, “Torriglia libera”, “No Green pass! No Green pass!”, ma anche “L’Italia dice no alla guerra contro la Russia”.

Per quando riguarda gli slogan: “Draghi, Draghi vaffan…”, “Libertà! Libertà!”, ma anche “La gente come noi non molla mai” e poi slogan contro la guerra.

Si registrano diversi disagi per il traffico.