No Green pass | Incontro con gli avvocati Fusillo, Mori e il prof Becchi, poi corteo

Per il 19° sabato di fila a Genova, come in altre città italiane, le persone contrarie all’obbligatorietà del Green pass sul posto di lavoro ed ora all’introduzione del cosiddetto “Super Green pass”, si sono date appuntamento per un incontro e per dare vita, intorno alle 17.15, ad un corteo per le strade cittadine.

Oggi a Genova l’incontro “Vaccipicchia… si va avanti!” ha avuto inizio alle 14.30, presso l’arco ai caduti di piazza della Vittoria.

Ospiti i fondatori del “Consiglio europeo di liberazione” con l’Avvocato Alessandro Fusillo e l’Avvocato Marco Mori che parleranno probabilmente del “super Green pass” in vigore dal 6 dicembre; Rosanna Spatari, la “leonessa” di Chivasso il cui negozio, la Torteria, è stata riaperto; l’attore Massimo Olcese e il filosofo e professore Paolo Becchi.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Liberi Cittadini, dal Comitato di Liberazione Nazionale, dal Conseil National de liberation e dall’Associazione Libera piazza Genova.

Alle 17.15 prenderà vita il corteo che attraverserà le strade di Genova.

Il percorso prevede la partenza da piazza della Vittoria, via Fiume, Brignole, l’attraversamento del Ponte di Sant’Agata, piazza Giusti, Corso Sardegna, via Tommaso Invrea, piazza Alimonda, piazza Tommaseo, corso Buenos Aires, per poi tornare in piazza della Vittoria.