No Green pass in piazza della Vittoria a Genova

In circa 400 si sono dati appuntamento in piazza della Vittotia a Genova alle 15, per dire un secco “No” all’obbligo del Green pass sui posti di lavoro e quello vaccinale per alcune categorie.

L’incontro pubblico “Vaccipicchia… qui gatta ci covid!” In difesa dei “Diritti naturali, la Costituzione e il futuro” è organizzata fra gli altri da Libera Piazza Genova, Comitato liberi cittadini Genova, Giustizia Sociale e Portuali C.L.P.G, all’incontro sono presenti portuali, sanitari, dipendenti Amt e comunali e semplici cittadini.

Sotto l’arco di piazza della Vittoria hanno espresso le proprie idee, fra gli altri, Mauro Scardovelli, psicoterapeuta giurista; Antonio Carli, attore e blogger e l’imprenditrice Rosanna Spatari, conosciuta come la leonessa di Chivasso, ma anche I portuali e alcuni dipendenti pubblici e di Amt.

Proprio Rosanna ha detto: “Se sarà necessario, faremo una comunità nuova, un popolo nuovo in cui vivere”… “Ricordatevi io non sono solo la pasticceria o colei che ha fatto pipì davanti ai poliziotti”.

Le parole di Rosanna Spatari

Malgrado il freddo e il vento che sta spazzando Genova, ha poi preso vita il corteo per le strade di Genova.