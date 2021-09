No green pass | In corso a Genova manifestazione

Dopo il presidio iniziato in piazza De Ferrari alle 16.30 dove infermieri, insegnati, studenti studenti e semplici cittadini hanno fatto i loro interventi, alle 18.30 si è formato il corteo composto da circa 600 persone (secondo la Digod 400),

Il gruppo si è spostato in via XX Settembre per poi prendere via San Vincenzo e dirigersi sotto la sede di Confindustria Genova.

Qui si sono fermati in presidio al grido di “no green pass! No green pass!”, “vergogna, vergogna”, “libertà”.

La zona è presidiata dalla forse di polizia.

Il corteo è poi giunto in piazza Colombo sotto la sede della Uil al grido “Siete solo servi del sistema!”.

Il corteo si è poi spostato in via Galata per tornare in via XX Settembre, direzione piazza della Vittoria.