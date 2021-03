No foibe no party, Pd vota contro condanna Antifa. Lega: difendono chi incita all’odio

Genova, 16 marzo. “Il Pd ha votato contro la condanna di chi, nei giorni scorsi, ha imbrattato Genova con manifestini e adesivi ‘no Foibe no party’. Pessimo esempio di democrazia da chi si erge a difensore (a senso unico) della Costituzione e della memoria degli italiani. Pessimo esempio di chi giustifica il vandalismo in città, visto che per rimuovere manifestini e adesivi si sprecheranno soldi dei contribuenti. Ma il Pd difende chi incita all’odio soffiando sulla fiammella del negazionismo”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali della Lega a seguito della seduta consiliare di oggi, in cui, a differenza di quanto accaduto in consiglio regionale, la mozione di condanna del delirante e oltraggioso gesto degli “Antifa” non ha trovato l’unanimità tra i gruppi politici.

I consiglieri comunali del Pd hanno infatti votato contro il documento presentato da Fratelli d’Italia e ci sono state accese discussioni, che hanno scaldato la Sala Rossa di Tursi.

Alla fine, la mozione è stata approvata con voti a favore dei consiglieri di Lega Salvini Premier, Cambiamo, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lista Crivello, Paolo Putti di Chiamami Genova, Italia Viva, Ubaldo Santi del Gruppo Misto.