No alla guerra, sì alla pace: stop invio armi all’Ucraina. Raccolta firme per referendum

“Il Comitato referendario ‘Ripudia la Guerra’ organizza una grande manifestazione nazionale nelle 20 città capoluogo italiane, contro la guerra e per la pace.

A Genova l’appuntamento è per le 15 di oggi, venerdì 2 giugno, nello slargo tra via XX Settembre e via San Vincenzo, dal Ponte Monumentale.

Interverrà il giornalista Fulvio Grimaldi. Sarà anche possibile firmare per il referendum”.

Lo hanno comunicato ieri i responsabili del Comitato “Ripudia la guerra” informando, inoltre, che è possibile firmare per il referendum anche online.

“Ripudia la guerra – hanno spiegato i promotori del referendum – è il dettato dell’art. 11 della Costituzione ed è anche il nome del Comitato da noi costituito, guidato dal prof. Enzo Pennetta, per promuovere il referendum contro la guerra e contro l’invio di armi ai Paesi coinvolti in conflitti.

Siamo ormai vicini alla guerra nucleare e dobbiamo interrompere questo rischio. La guerra in Ucraina è già costata all’Italia oltre 10 miliardi di euro.

Sono soldi che sarebbero potuti essere stanziati per lavoro, pensioni, case, ospedali, istruzione e trasporti.

Larga parte del popolo italiano è contraria alla guerra ed all’invio di armi, ma la propaganda di TV, giornali e media mainstream spinge in senso contrario.

Governo e Parlamento non recepiscono questo sentimento maggioritario del Popolo italiano a cui noi, invece, vogliamo dare voce.

Sii protagonista, firma e fai firmare per questo referendum, che è inattaccabile dal punto di vista giuridico, in quanto non finalizzato alla modifica dei trattati internazionali, così come vietato dalla Costituzione, bensì all’ambito della competenza tra Governo e Parlamento sull’invio delle armi”.