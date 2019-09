No al Governo di tasse e invasione: raccolta firme. Salvini giovedì alla Zena Fest

“Salvini non mollare. Ci saranno nove postazioni, questo weekend, su tutto il territorio genovese e nel Comune di Arenzano per dire ‘NO’ al Governo delle poltrone, delle tasse e dell’invasione. Anche a Genova, come in tutta Italia, siamo pronti a scendere in piazza con una raccolta firme per fare sentire il nostro sostegno al segretario federale”.

Lo ha dichiarato oggi il commissario cittadino della Lega e presidente del consiglio comunale di Genova, Alessio Piana.

Intanto, i responsabili della Lega Liguria hanno confermato che il leader Matteo Salvini alle 20 di giovedì 26 sarà a Genova per l’inaugurazione della tradizionale “Zena Fest” in piazza della Vittoria.

Ecco l’elenco dei gazebo leghisti, con i banchetti per la raccolta firme, previsti nel prossimo fine settimana.

SABATO 21 SETTEMBRE

Portoria, largo Pertini dalle 9 alle 12

Arenzano, via Bocca dalle 9 alle 13

Certosa, via Piombino angolo via Jori dalle 9.30 alle 12.30

Sampierdarena, via Cantore angolo Giardini Militi Croce d’Oro dalle 9.30 alle 12.30

Marassi, via Tortosa angolo corso De Stefanis dalle 9.30 alle 12.30

Pegli, largo Calasetta dalle 10 alle 12

Sestri Ponente, piazza Pilo dalle 15 alle 18

San Vincenzo, via XX Settembre dalle 16 alle 18

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Albaro, corso Italia dalle 9.30 alle 12.30