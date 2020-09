New Racing for Genova protagonista al Rally della Lanterna

Genova, 7 set. – Partecipazione di primo piano, quella della New Racing for Genova, al 36° Rally della Lanterna – 4° Rally Val d’Aveto. Il sodalizio genovese, infatti, ha portato al traguardo nove delle tredici vetture in lizza, piazzandone tre nella “top ten” finale della gara e conquistando tre successi di Gruppo e cinque vittorie di Classe. L’ottava, la nona e la decima posizione della graduatoria assoluta finale sono state conquistate, rispettivamente, dalle Skoda Fabia R5 di Alberto Biggi e Marco Nari, autori di una gara tutta sostanza, e di Michele Guastavino e Mirella Siri, in giornata di scarsa vena, e dalla Renault Clio Super 1600 di Francesco Aragno e Andrea Segir, che con una prestazione concreta e veloce hanno conquistato anche il primato nel Gruppo e nella Classe di appartenenza.

Un successo di Gruppo e di Classe anche per i chiavaresi Andrea Peirano e Giorgia Lecca (Peugeot 106 A5), sempre molto veloci, per l’entusiasta debuttante Walter Morando, in gara con Fabio Vasta e con la Citroên C2 VTS Racing Start Plus, e per l'”under” Mattia Canepa, con la C2 VTS Racing Star e Veronica Lertora alle note, che cresce di gara in gara. Un successo di Classe, nella A7, per il locale Luigi Guardincerri, che ha condiviso ottimamente l’esperienza con Alessandro Parodi e la Renault Clio Williams di classe A7. Rientro alle gare con buone indicazioni anche per il genovese Enrico Volpi junior, che con la Peugeot 208 e Alessandro Cervi alle note, ha conquistato la sesta piazza nell’affollata classe R2B. Nella N3, invece, buon terzo posto per la Renault Clio Rs di Manuel Sartori e Simona Camera.

Sorte avversa, infine, per le Peugeot 106 di Luca Fontana – Fabrizio Ponti (A5), Luca Formentera – Stefano Casagrande (N2) e Enrico Pagano – Erika Badinelli (N2), costrette al ritiro per le rotture, rispettivamente, di semiasse, giunto e cambio, e per la Fiat Seicento kit A0 dei chiavaresi Lorenzo Mottola e Fabio Cademartori, ko per un semiasse.