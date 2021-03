Nervosismo & Sanremo | Roy Paci perde le staffe su Facebook

Episodio movimentato con un batti e ribatti su Facebook tra il musicista siciliano Roy Paci e il selector musicale Angelo Domingo Viola.

Rosario “Roy” Paci, classe ’69 è un trombettista, cantante, compositore siciliano, che questa sera salirà sul palco dell’Ariston in qualità di ospite nella performance di Fulminacci, nella serata delle cover e dei duetti.

Paci è noto in qualità di musicista “impegnato” sia verso i “fratelli” africani, per Mediterranea saving humans, per Patrick Zaki, per Amnesty, contro l’islamofobia e il razzismo, per i lavoratori della Whirlpool, ma soprattutto verso i colleghi musicisti che in questo periodo di lockdown sono stati impossibilitati dalle regole imposte dal Dpcm ad esibirsi e a lavorare.

Questa mattina Roy scriveva sulla propria pagina Facebook “Arrivato a Sanremo… Ieri gran puntatona, colleghi bravissimi (i miei fratuzzi Lorenzo e Antonio anche bellissimi) orchestra come sempre meravigliosa e conduzione impeccabile. Ehi Amadeus, ti trovo un po’ sciupato però…”

Angelo Domingo Viola, forse, magari anche fan di Paci, si è sentito tradito e probabilmente non ha gradito la presenza di una persona impegnata per i diritti dei musicisti sul palco dell’Ariston in questo periodo di chiusura e ha commentato “Anvedi quanto sei solidale con il mondo dello spettacolo che non lavora. Fai pena. Compagno dei soldi”.

Ne è nato un batti e ribatti sulle bacheche dei due, sfociato con degli insulti che forse l’artista siciliano poteva anche evitare.

Ecco il post di Roy Paci

Il post di Angelo Domingo Viola